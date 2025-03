Travolta da frana nelle campagne di Vinci, 48enne intrappolata sotto il fango

Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata travolta da una frana mentre percorreva a piedi via Pistoiese, nelle campagne di Vinci. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, quando un tratto di collina è franato, seppellendola sotto circa 40 cm di fango e detriti.

Nonostante la situazione critica, la donna è riuscita a chiamare autonomamente il 112, permettendo l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, supportati dai carabinieri, che l’hanno estratta dal fango. Trasportata in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli, la 48enne ha riportato gravi ferite alle gambe ed era in stato di ipotermia.

A seguito dell’evento, via Pistoiese è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Anche una strada secondaria, che conduce ad alcune abitazioni disabitate, è stata interdetta al passaggio. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare eventuali ulteriori rischi di smottamento.

