Fermato con cocaina, bilancino e 100 euro: arrestato 54enne

Nel corso di un servizio antidroga a Rosignano Marittimo, i Carabinieri hanno denunciato un 54enne con precedenti per spaccio. L'uomo, notato in atteggiamenti sospetti nei pressi di un locale in via Gramsci, è stato perquisito e trovato in possesso di oltre 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e più di 1000 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. Il materiale è stato sequestrato e l'uomo denunciato a piede libero. Si precisa che, essendo nella fase delle indagini preliminari, l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva.

