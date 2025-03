Nave di 42 metri si incaglia all'Elba, 11 persone salvate

Una nave oceanografica di 42 metri, la Fugro Mercator, battente bandiera bahamense, si è incagliata nella notte sulla scogliera del promontorio dell'Enfola, vicino a Portoferraio, all'Isola d'Elba. L’equipaggio di 11 persone è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera e risulta in buone condizioni.

L'incidente ha causato un’ingresso d’acqua nello scafo, danneggiando parte dei motori e provocando un blackout totale. La nave si sarebbe avvicinata troppo alla costa per cercare riparo dal maltempo, ma sono in corso accertamenti per chiarire se il problema sia stato causato dal forte vento o da guasti tecnici.

La società armatrice è stata diffidata alla rimozione dell’unità per prevenire danni ambientali. Attualmente, non si registrano sversamenti di combustibile e sono in corso sopralluoghi per il recupero della nave.

Notizie correlate