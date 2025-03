Si aggira tra le auto a Empoli: rubati autoradio, ma anche dischi orari e un ombrello

Furto dell'autoradio e danni ingenti agli interni del mezzo ieri a Empoli, nei pressi di via Matteotti. Intorno alle 19 una persona con felpa e cappuccio sarebbe stata vista da alcuni cittadini mentre tentava di aprire le auto parcheggiate per rubare, nonostante l'area fosse comunque percorsa da auto e persone.

L'uomo è riuscito ad entrare su un'auto senza rompere finestrini o con evidenti danni alla serratura, poi ha letteralmente 'strappato' via l'autoradio con display e portando via altri oggetti come dischi orari e un ombrello.

La vicenda ha trovato anche spazio su alcuni gruppi social. Una donna ha segnalato infatti la presenza dell'uomo che si aggirava tra le auto, spiegando di aver contattato i carabinieri che "sembrava sapessero della cosa. L'ho già letto anche nel gruppo lo stesso post Io il mio dovere civico l'ho fatto ma non si vive più".