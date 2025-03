Nella notte, intorno alle 00:30, un tentato furto è avvenuto in una ditta orafa nella zona di Ruscello, ad Arezzo. I ladri, dopo aver forzato le porte dell'azienda, sono stati messi in fuga dal suono dell'allarme senza riuscire a rubare nulla. Sul posto sono intervenute pattuglie della squadra mobile, della volante e il titolare dell’azienda. Le indagini sono in corso, mentre i controlli sono stati intensificati a seguito di una recente ondata di furti nelle aziende orafe della zona.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: