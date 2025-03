A Fucecchio procedono i lavori per la realizzazione della ciclopista lungo l'Arno

Procedono come da cronoprogramma i lavori per la realizzazione della ciclopista lungo l'Arno, che permetterà di collegare via Gramsci con il nuovo percorso ciclopedonale che sarà realizzato tra Fucecchio e San Miniato.

Sono in corso in questi giorni i lavori di asfaltatura che interessano piazza Aldo Moro, via Gramsci, via Cecconi e via di Navalestro, con i quali si concluderà il primo lotto dell'intervento, ovvero quello relativo alla realizzazione del tratto che collega appunto via Gramsci con il tratto di percorso ciclopedonale previsto dal progetto di adeguamento della SRT 436, tra Fucecchio e San Miniato. Ai lavori di asfaltatura, che si concluderanno nell'arco di due settimane, seguirà nei giorni immediatamente successivi l'intervento di realizzazione della nuova segnaletica.

“Si tratta di un'opera importante, che ci permetterà di realizzare un percorso ciclopedonale lungo gli argini dell'Arno collegando Fucecchio e San Miniato – spiega la sindaca Emma Donnini -. Un intervento di cui andiamo orgogliosi, che coniuga mobilità sostenibile e turismo, e che avvicina il nostro territorio all'idea di una mobilità fatta di piste ciclabili e zone pedonali, di cui il nostro paese ha sempre più bisogno”.