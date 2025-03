Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket nel weekend

UNDER 19 REGIONALE

Primo acuto della seconda fase per i ragazzi di Carlo Gozzi, che al PalaBetti si prendono lo scontro diretto ai danni della Sestese. Un parziale di 12-0 nella quarta frazione indirizza la gara, fino al 66-49 finale. I gialloblu approcciano subito con intensità, allungando sul 16-9 alla prima sirena. Nel secondo quarto gli ospiti ricuciono lo strappo (33-30 all’intervallo), preludio al punto a punto nella ripresa che vale il 47-45 al terzo riposo. Nella volata finale, però, l’Abc stringe le maglie in difesa e scappa via, piazzando il break che decide la sfida.

Prossimo impegno domenica 30 marzo alle 11:30 sul campo della Cerretese.

Abc Castelfiorentino – Sestese Basket 66-49

Tabellino: Giglioli 9, Bici 6, Parilla 12, Kamberaj 8, Barlabà 13, Altamore 5, Bernardoni 8, Jelassi 3, Uci 2, Fiorentini, Macalindong. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 16-9, 17-21, 14-15, 19-4

UNDER 17 GOLD

Contro la prima della classe non arriva l’impresa per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che a Firenze cadono 82-51 in casa del Cus. Gara a senso unico e subito incanalata dai padroni di casa, che scavano il solco nella prima parte andando all’intervallo sul 50-29. Al ritorno in campo i gialloblu provano a ricucire, ma i fiorentini sono in saldo controllo e, di fatto, devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 30 marzo alle 11:30 al PalaBetti contro l’Olimpia Legnaia.

Cus Firenze – Abc Castelfiorentino 82-51

Tabellino: Baldi 6, Garbetti 8, Costantini 12, Rosi 9, Pagliai 4, Bini 6, Bufalini 2, Zampacavallo 1, Simoncini 1, Fedeli 2, Ciulli ne. All. Corbinelli. Ass. Guerriero.

Parziali: 26-12, 24-17, 12-9, 20-13

UNDER 13 REGIONALE

Sconfitta amara tra le mura amiche per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che cedono il passo in volata al Pino Firenze: 75-78 il finale al PalaBetti. Al termine di una gara intensa e combattuta, come dimostra il punteggio finale, a decidere è di fatto l’ultima azione, con i fiorentini che a fil di sirena vanno a prendersi i due punti.

Prossimo impegno sabato 5 aprile alle 18 al PalaBetti contro Sansepolcro.

Abc Castelfiorentino – Pino Firenze 75-78

Sono scesi in campo: Iori, Marzuoli, Zaccagnino, Allegra, Bagnoli, Galli, Vanni, Battaglia, Scarscelli, Costa, Cetti, Bargigli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

UNDER 15 FEMMINILE

Prosegue la striscia negativa delle ragazze di Albeto Ciampolini, che al PalaGilardetti cadono 32-62 per mano della Baloncesto. Il pessimo approccio delle gialloblu, mai a segno nel primo quarto, permette alle ospiti di indirizzare subito la gara, per poi gestire il secondo quarto e andare negli spogliatoi sul 12-32. Una forbice che si allarga ulteriormente nella ripresa, fino al pesante passivo finale.

Prossimo impegno sabato 29 marzo alle 16 al PalaGilardetti contro Union Prato.

Basket Castelfiorentino – Baloncesto Firenze 32-62

Tabellino: Antognotti 19, Latini 2, Jahelezi N. 8, Montanelli 3, Zenarti, Ciampolini, Mancini, Murati, Panzani, Dainelli, Jahelzi S., Fontanelli. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 0-18, 12-14, 14-19, 6-11

MINIBASKET

Fine settimana impegnativo per il Minibasket gialloblu, con un ruolino di marcia di tre successi ed una sconfitta nelle quattro gare disputate. A partire dagli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli, corsari a Firenze, dove si sono imposti per 4 tempini a 0 sulla Sancat. Vittoria lontano da casa anche per gli Aquilotti Big Blu 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi, che hanno espugnato il parquet di Borgo San Lorenzo, mentre gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà hanno conquistato il derby casalingo ai danni dell’Use Empoli. In una prestazione fatta di alti e bassi è arrivata invece la sconfitta per gli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli, che al PalaBetti hanno ceduto il passo alla Folgore Fucecchio.

Prossimi appuntamenti