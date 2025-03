Armato di fucile semina il panico in un circolo nel Pisano: arrestato

Con il fucile al circolo, ha sparato un colpo in aria e si è dato alla fuga. Rapidamente rintracciato dai carabinieri di Pisa, un uomo di 44 anni è stato arrestato per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione abusiva di armi e detenzione di armi clandestine. È successo nella notte tra sabato e domenica, dopo la mezzanotte, a San Giuliano Terme: a far scattare l'intervento dei militari una segnalazione al 112, che indicava la presenza di un uomo armato di fucile in un circolo. Secondo quanto ricostruito, dopo aver minacciato gli avventori e sparato in aria a scopo intimidatorio, è fuggito ma grazie alle descrizioni fornite dai testimoni è stato individuato dai carabinieri.

Il 44enne, che si era nascosto in un annesso agricolo vicino alla sua abitazione, alla vista dei militari ha tentato di fuggire e una volta raggiunto ha tentato di sottrarsi all'arresto opponendo resistenza e cercando di sferrare calci e pugni. La successiva perquisizione, locale e personale, ha permesso di rinvenire una carabina calibro 22 priva di matricola, 7 cartucce calibro 22, un bossolo di cartuccia ancora inserito all'interno della carabina e altre 10 cartucce dello stesso calibro all'interno della tasca della felpa indossata dall'uomo. Armi e munizioni sono state sottoposte a sequestro, in attesa di essere versate presso l'ufficio corpi di Reato. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, il 44enne è stato condotto presso il carcere di Pisa.

