A Firenze, in viale Giannotti, un camion guidato da un autista spagnolo è rimasto incastrato, causando disagi al traffico, soprattutto per chi si dirigeva verso il centro. L’uomo non avrebbe notato il limite di altezza di 3 metri segnalato. La polizia municipale lo multerà sia per la violazione del limite sia per aver danneggiato un albero durante la manovra.

