I campi nazisti, l'impegno al Vajont: l'omaggio per i 101 anni del vicebrigadiere Aldo Agostini di Empoli

Il Vice Brigadiere dei carabinieri Aldo Agostini ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 101 anni. Un compleanno speciale, celebrato con affetto dai suoi cari e con il riconoscimento dell'Arma dei Carabinieri per una carriera esemplare al servizio della comunità.

La carriera dell'empolese Agostini inizia in circostanze particolarmente difficili. Dopo aver completato il Corso Carabinieri presso la Caserma Cernaia di Torino, la sua giovane esistenza viene segnata da un evento drammatico: la deportazione in un campo di prigionia nazista a Bielefeld, in Germania. Durante la lunga prigionia Agostini impara la lingua tedesca, competenza che si rivelerà preziosa al suo ritorno in Italia, quando viene destinato a prestare servizio in Alto Adige.

Oltre al suo contributo in servizio, il Vice Brigadiere si distingue per il coraggio e la determinazione dimostrati in occasione del disastro del Vajont. Quando la frana travolge interi paesi, Agostini si prodiga nei soccorsi, offrendo un aiuto concreto alle popolazioni colpite.

In occasione del suo 101esimo compleanno, l'Arma dei Carabinieri non ha voluto far mancare il proprio riconoscimento. Tramite il Comandante Provinciale, il Vice Brigadiere ha ricevuto presso la sua abitazione di Empoli gli auguri ufficiali di tutta l'istituzione, un tributo sentito a una vita esemplare all'insegna del servizio e della fedeltà ai valori della Patria.

Un secolo di storia vissuto con impegno e dedizione.

Notizie correlate