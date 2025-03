Castelfranco lancia il 'Primavera Festival': tre giorni di iniziative con street food, musica e intrattenimento

Sarà tre giorni di festa, il Primavera festival di Castelfranco di Sotto. Un fine settimana all'insegna dello street food e degli eventi rivolti a tutti, dalla musica per i più grandi alle iniziative per i bambini. Il prossimo fine settimana, a cominciare dalla serata di venerdì 28, il centro storico di Castelfranco di Sotto diventerà la location di una grande festa (di primavera). I giorni sono il 28, il 29, e il 30 marzo, quando arriveranno circa 15 truck per lo street food, una decina di ambulanti del settore non alimentare, mentre dal venerdì sera partiranno gli eventi musicali e di intrattenimento.

“L'amministrazione comunale – dice l'assessore alle attività produttive Pino Calò - quando ci è stata proposta la possibilità di realizzare una 3 giorni a ingresso libero da BOF International Street Food con queste attrattive, ha subito colto l'occasione con entusiasmo. Questa infatti è un'opportunità, in futuro mi piacerebbe che questa manifestazione diventasse un evento fisso del calendario di Castelfranco, trasformandola per i prossimi anni, nella “Festa di primavera”, come era stato proposto dagli alunni della quinta elementare del nostro istituto comprensivo durante l'ultima visita in comune. Proprio in tal senso, è orientata l'idea di addobbare il centro storico con elementi floreali che saranno disposti in piazza del comune, in piazza Carlo Alberto e ingresso alla festa e alle colonne davanti piazza Garibaldi.

Quello del prossimo fine settimana – continua Calò - quindi sarà un primo evento di primavera, una sorta di numero “zero” che avrà l'obiettivo di avviare un percorso graduale per vivacizzare il centro storico di Castelfranco di Sotto. Nei prossimi eventi infatti ci sarà sicuramente il massimo coinvolgimento anche del Ccn, di Confesercenti e Confcommercio e dell'associazione “Noi di Viale Italia”, che per questa 3 giorni sono state informate e si sono dette interessate a collaborare ai futuri progetti come questo. Nel presentare questa iniziativa non posso sottrarmi dal ringraziare il sindaco Fabio Mini e i colleghi assessori della giunta, per avermi sostenuto nell'organizzare il tutto questo”.

Con la festa in programma per il prossimo fine settimana a Castelfranco di Sotto BOF International Street Food, il raggruppamento degli ambulanti che saranno presenti a Castelfranco in piazza Venti settembre, arriva in Toscana, dopo i riscontri positivi avuti un po' in tutta Italia. Si tratta infatti di una realtà importante nel settore dell’intrattenimento di piazza.

La parte gastronomica della manifestazione sarà caratterizzata da sapori e gusti della tradizione della penisola ed estera, in rigorosa modalità food truck. Specialità tutte da gustare preparate sul momento da vere e proprie cucine itineranti. Stracotteria, hamburger di cinghiale, polenta, arrosticini, wrap e pulled pork. Ma anche la mitica carbonara romana, le pizze fritte da gustare insieme ad altre specialità napoletane, i cannoli e gli arancini siciliani per arrivare a proposte dal marchio internazionale come la paella e il menù argentino. Senza dimenticare caramelle, crepes e dolci, birreria, enoteca, cibo e birra senza glutine. Una carovana colorata, con apertura serale dalle 18 mentre il sabato e la domenica c’è anche l’opzione pranzo a partire dalle 11,30, Sul fronte dell'intrattenimento non mancheranno bancarelle, area giochi bimbi, giostre e grandi spettacoli dal vivo.

Per la musica il programma si apre negli spazi antistanti la biblioteca il 28 marzo, alle 20, con Ringo Dj e il suo show Concorde a fare da apripista al concerto live, tributo alla migliore musica dance dei Suzy Q. Il 29, dalle 12, invece sarà la volta dell'intrattenimento per i più piccoli con esibizioni delle scuole di musica e di danza locali. La Sera alle 21 invece ci sarà il concerto Crazy 90’s – Il party anni ’90 per riportare indietro nel tempo le lancette del tempo alla magia di quel decennio. Stesso copione per il gran finale del 30 marzo, con spettacoli diurni all’ora di pranzo e l’esibizione dal vivo dei toscani Alabarde Spaziali Cartoon Band celebri per la riproposizione delle più belle sigle dei cartoni tv e per medley rock, ska e dance capaci di scatenare il ritmo a tutte le età



“Per la realizzazione di questa manifestazione, patrocinata e incoraggiata dal comune di Castelfranco di Sotto - spiega l'assessore Pino Calò - è doveroso un ringraziamento alla associazioni di volontariato a cui il comune ha chiesto un aiuto per i servizi di supporto inerenti il piano della sicurezza per consentire lo svolgimento di tutte le iniziative. Un altro ringraziamento – conclude l'assessore alle attività produttive – va alle Contrade del Palio dei Barchini, per la fattiva disponibilità a fornire i tavoli all'organizzazione, inoltre sempre le Contrade si sono impegnate a mettere un gazebo per la vendita di fiori ornamentali”.

“Non vediamo l’ora di abbracciare Castelfranco di Sotto con un evento che strizza l’occhio ai gusti ed ai sapori, con particolare attenzione alle proposte culinarie di stagione, declinati ad ogni latitudine della tradizione gastronomica nazionale e internazionale – spiegano dallo lo staff organizzativo di BOF International Street Food - ecco perché, con l’intento di portare nel centro storico un evento di intrattenimento articolato, abbiamo infatti confezionato una programmazione completa anche sotto il profilo del divertimento per grandi e piccini. Vi aspettiamo numerosi”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

