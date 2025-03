Cerreto Guidi, gusto alla rete idrica in località Lazzeretto

Acque comunica che a seguito di un guasto verificatosi oggi, lunedì 24 marzo, sulla rete idrica nel comune di Cerreto Guidi, sono in corso mancanze d’acqua in località Lazzeretto. I tecnici sono giunti sul posto e si apprestano a svolgere l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è al momento previsto entro le ore 18, e sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo. Eventuali e significativi allungamenti dei tempi saranno comunicati in giornata.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde gratuito 800 983 389.

Fonte: Acque SpA - Ufficio Stampa