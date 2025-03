Colpisce la compagna davanti ai figli, arrestato 31enne

A Firenze la polizia è intervenuta in un appartamento di via Ghibellina dopo la segnalazione di un’aggressione. Un uomo peruviano di 31 anni, probabilmente sotto effetto di alcol, avrebbe colpito la compagna con pugni al volto durante una lite, alla presenza dei figli minori di 7 e 13 anni. In seguito agli accertamenti, è stato disposto il suo allontanamento dalla casa familiare.

