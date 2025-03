Corecom: Il Conciliaweb Tour fa tappa a Livorno

È arrivato a Livorno il CONCILIAWEB TOUR del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom). Il secondo dei tre incontri in programma, dedicato ai Comuni Area Vasta Nord Ovest, si è svolto presso Cisternino di Città (Largo del Cisternino, 13)

Hanno partecipato il presidente del Corecom Marco Meacci, i componenti del Comitato Bianca Maria Giocoli e Biagio De Presbiteris, il direttore di Anci Toscana Simone Gheri che è intervenuto da remoto e l’assessore comunale Viola Ferroni. I tre incontri di Area Vasta puntano a fa conoscere e tutelare i diritti dei consumatori nei servizi di telecomunicazioni e per capire come il Comitato regionale per le comunicazioni può aiutare il cittadino tramite gli sportelli al pubblico dei Comuni.

“L’anno scorso abbiamo già svolto un Corecom Tour nelle città toscane per far conoscere i nostri servizi – ha detto Marco Meacci presidente del Corecom – e quest’anno abbiamo incentrato il nostro interesse sulle conciliazioni che è un servizio che svolgiamo a titolo gratuito. Quando un cittadino o un’impresa ha un problema con la propria compagnia telefonica si può rivolgere al Corecom che svolge questa attività di conciliazione e cerca di risolvere i problemi che si creano tra l’utente e i gestori telefonici. Ogni anno abbiamo circa 6000 istanze che affrontiamo e riusciamo a restituire circa un milione di euro agli utenti coinvolti. Non tutti conoscono questo servizio e in questa logica i comuni possono dare una mano per facilitare l’accesso ai cittadini, anche per gli utenti più fragili.”

“Lo strumento della conciliazione è fondamentale perché riesce a risolvere molte controversie – ha detto Biagio De Presbiteris componente del Corecom – senza ricorre alla giustizia ordinaria. Il cittadino può trovare soddisfazione dei propri diritti con un sistema molto semplice e molto veloce. Si arriva ad una proposta di accordo fatta attraverso l’intervento un mediatore, un ruolo che viene svolto da un funzionario del Corecom. Se non c’è accordo si può comunque chiedere al Corecom di arrivare ad una definizione della questione con un proprio atto. La conciliazione è uno strumento veloce ed economico e spesso può diventare uno strumento vantaggioso anche per la compagnia telefonica.”

“Ringraziamo Anci Toscana e Corecom per aver scelto Livorno per il secondo appuntamento del Conciliaweb Tour – ha detto l’assessore del comune di Livorno Viola Ferroni – e abbiamo visto come spesso sia difficile per i cittadini accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Grazie ai finanziamenti del PNRR a Livorno abbiamo costruito uno sportello fisico che ha sede accanto all’URP per aiutare i cittadini nelle pratiche digitali. Spesso i cittadini non conoscono neppure molte delle opportunità che offre la pubblica amministrazione e diffondere la conoscenza, anche grazie all’aiuto del terzo settore, è un elemento fondamentale per potenziare le nuove politiche del comune e degli enti locali.”

“Il Conciliaweb è uno strumento molto utile – ha detto Bianca Maria Giocoli componente del Corecom - vengono risolte più del 80% delle istanze, in altri casi si arriva ad una definizione di una decisione da parte del Corecom. Questa serie di incontri servono per coinvolgere maggiormente i comuni e per offrire uno strumento ulteriore di conoscenza alle persone anziane o a chi non riesce ad utilizzare i computer in modo adeguato.”

Il prossimo appuntamento del CONCILIAWEB TOUR è in programma a Siena il 2 aprile per i Comuni Area Vasta Sud Est.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

