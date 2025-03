Emergenza maltempo, attivate la colonna mobile degli enti locali e una raccolta fondi

In seguito ai gravi eventi meteorologici che hanno colpito la regione, nell’attesa della dichiarazione di emergenza nazionale da parte del Ministro per la Protezione Civile, è arrivata in Toscana la colonna mobile degli enti locali. La colonna mobile, coordinata da Anci nazionale e attivata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in raccordo con la Regione Toscana, ha l’obiettivo di supportare i Comuni più toccati per garantire la continuità amministrativa.

Da oggi per almeno quattro settimane, grazie all’intervento delle Città metropolitane di Firenze e i Comuni capoluogo di Firenze, Genova, Milano, delle squadre che comprendono sia degli amministrativi sia dei tecnici andranno in soccorso nelle zone più colpite. La Città metropolitana di Firenze coordinerà e il Comune di Firenze si concentrerà in particolare su Marradi e Vaglia, Genova su Borgo San Lorenzo e Scarperia e Milano su Londa, Pontassieve, San Godenzo, Pelago e Rufina. Parallelamente, a livello nazionale, si stanno attivando altri Comuni per supportare gli enti toscani nelle zone più colpite.

Per offrire un aiuto concreto ai Comuni alluvionati, Anci Toscana ha anche aperto una nuova raccolta fondi come quella del 2023, invitando a contribuire tutti coloro che hanno a cuore la ripartenza delle attività scolastiche, sociali e culturali dei territori più colpiti.

Queste le coordinate bancarie: IT15 A050 1802 8000 0002 0000 188 – Banca Etica con causale “Raccolta fondi comuni alluvionati” – PayPal ripartiamoinsieme@ancitoscana.it

Fonte: ANCI Toscana