Esplode gomma in officina, 28enne in codice rosso in ospedale

Incidente questo pomeriggio in un'officina a Castelfranco di Sotto. Un 28enne, originario del Senegal, è rimasto ferito a seguito dell'esplosione di una gomma di un mezzo. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16. L'uomo ha riportato un trauma da spostamento aria ed è stati trasportato in codice rosso al pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Il 28enne da quanto appreso non è in pericolo di vita. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.

