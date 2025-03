Firenze, dalla Trippa di Caterina de’ Medici al cacciucco di lampredotto: 'LampredOrto' all’Orto San Frediano

Dalla trippa col cavolo nero al più esotico zighinì di trippa e lampredotto, passando per le reinterpretazioni storiche come la trippa di Caterina de’ Medici e i piatti creativi come il cacciucco di ceci e lampredotto o la ribollita di lampredotto: domenica 30 marzo, dalle 11:00 alle 21:00, Orto San Frediano (via Pisana 78, Firenze) si trasforma in un paradiso per gli amanti dei sapori forti con la prima edizione di LampredOrto, l’evento dedicato alle più originali varianti di trippa e lampredotto.

Organizzato da Associazione Bang! e TroppaTrippa.com, con il supporto del Consorzio Vino Chianti e il patrocinio dell’Accademia della Trippa, LampredOrto fa parte del calendario ufficiale della Settimana del Fiorentino, promossa dal Comune di Firenze.

Una giornata tra gastronomia, cultura e convivialità, in cui i migliori trippai fiorentini – insieme a cuochi e appassionati – proporranno piatti inediti, tra gusto e ironia, accompagnati da degustazioni di Chianti DOCG, talk, mostre e momenti di intrattenimento.

Le ricette saranno preparate da: I bolliti tripperia crostineria, Fori Strada, I' trippaio di Firenze, Il trippaio di Gavinana, Il lampredottore.

Il programma

La giornata si aprirà alle 11:00 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità cittadine, seguita dall’apertura degli stand gastronomici e della mostra di vignette “Strippàrsi dal ridere”, dedicata con leggerezza alla cultura del cibo.

Alle 11:30, sarà presentata l’indagine curata da MetaFirenze e Firenze Spettacolo:

“Cena fuori a Firenze: abitudine o lusso?”, che racconta come si muovono i fiorentini quando scelgono un ristorante, quanto spendono e come vivono oggi l’esperienza gastronomica in città.

Alle 13:00, appuntamento con il cooking show dello chef Simone Ceccherini (Ristorante Banco a Ristoro – Molino del Piano), che interpreterà la tradizione con uno stile contemporaneo.

Alle 14:00, Indro Neri, fondatore di TroppaTrippa.com, guiderà il pubblico in una “breve storia dei trippai fiorentini”, tra curiosità e ricette dimenticate.

Il pomeriggio continuerà con:

– la presentazione della guida enogastronomica "Quovo" con Piero Scarsella

– il talk 'Viaggio tra le salse storiche' (a cura di Historiamifirenze.com, con Lorella Buti e Francesca Ricci), che ripercorre l’evoluzione delle salse nella cucina locale, dagli Etruschi a oggi

– una nuova narrazione de 'La trippa insolita', ancora a cura di Indro Neri, con aneddoti bizzarri e storie internazionali

– e una masterclass di degustazione di vino Chianti, guidata da sommelier professionisti

Dalle 18:30, spazio all’aperitivo con 'Trippa & Bollicine', accompagnato da un DJ set per chiudere in allegria e stile fiorentino.

#lampredORTO2025: il concorso fotografico

Durante la giornata, sarà possibile partecipare al concorso fotografico ufficiale dell’evento. Basta pubblicare su Instagram le proprie foto con il tag #lampredORTO2025 per avere la possibilità di essere tra i cinque vincitori selezionati dagli organizzatori. In palio: un Quaderno della collana TroppaTrippa.com a scelta e un buono panino al lampredotto da riscattare presso uno degli stand dell’evento.

Per iscrizioni è possibile compilare il form.

Orto San Frediano

Uno spazio verde che è stato custodito da oltre un secolo con la cura che si riserva ai ricordi più preziosi, Orto San Frediano raccoglie l'eredità di un luogo speciale: il giardino Torrini, 3500 metri quadrati che salgono da via Pisana verso via della Fonderia, sulla riva sinistra dell'Arno. È il 1946 quando Mario Torrini, nato al Galluzzo nel 1904 e diplomato “giardiniere e fioraio del Regno d'Italia”, ne acquista la proprietà e fonda la “Torrini Mario Cactee e Piante Grasse”. Il giardino da allora è diventato uno spazio familiare, che negli anni ha conservato lo splendido uliveto centenario. Oggi vive un nuovo capitolo della sua storia grazie ad Orto San Frediano, affinché continui a essere uno spazio verde tra i palazzi.

Associazione Bang!

L'associazione culturale Bang! di Firenze è uno spazio dinamico e creativo dedicato alla promozione e alla diffusione della cultura contemporanea in tutte le sue forme. Fondata con l'obiettivo di creare un punto di incontro per artisti, appassionati e curiosi, Bang! offre una vasta gamma di attività culturali che spaziano dall'arte visiva alla musica, dalla letteratura alle arti performative. Attraverso mostre, workshop, eventi e collaborazioni con realtà locali e internazionali, l'associazione si impegna a stimolare il dialogo culturale e l'innovazione artistica, rendendo la cultura accessibile a tutti. Con un approccio inclusivo e sperimentale, Bang! si propone come un luogo di condivisione e crescita per la comunità fiorentina e oltre.

TroppaTrippa.com

Indro Neri, fiorentino, non è né un trippaio né uno chef ma un appassionato che da 28 anni sul suo sito TroppaTrippa.com si occupa esclusivamente degli aspetti storici, culturali e gastronomici di trippa e lampredotto. Come giornalista collabora regolarmente a riviste, siti Internet e blog, e come autore ed editore ha al suo attivo numerosi libri. Appassionato di viaggi e di storia della gastronomia italiana e straniera, è stato ospite di Rai Uno e Rete 4 in veste di “esperto di trippa nel mondo” ed è tuttora regolarmente invitato a presenziare fiere, concorsi ed eventi gastronomici sul quinto quarto. Uno dei fondatori della Accademia della Trippa nel 2008 e dell'Accademia della Tradizione nel 2018, nel 2019 è stato insignito del titolo di Commendatore d'Onore della Confraternita d'la Tripa di Moncalieri, dal 2023 fa parte della North American Tripe Association e dal 2024 dell’Associazione Cuochi Fiorentini.

Fonte: Ufficio Stampa

