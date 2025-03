Impruneta, un nuovo DAE per la comunità grazie agli 'Amici di Lapo'

Domenica 23 marzo, l'associazione APS 'Amici di Lapo' ha effettuato una significativa donazione alla Misericordia di Impruneta, consegnando un defibrillatore semiautomatico DAE che è stato prontamente installato su un'ambulanza di emergenza, a supporto della sicurezza e della salute dei cittadini. All'evento erano presenti anche il sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini, e i volontari della Misericordia di Impruneta, guidati dal provveditore Paolo Poggini.

Fondata da Primo Guadalti e Gaia Montera in memoria del loro figlio Lapo, l'associazione si distingue per il suo impegno costante verso

la comunità. Nel 2023, gli Amici di Lapo avevano già donato al Comune di Impruneta quattro defibrillatori equipaggiati con placche pediatriche. Questi dispositivi sono stati collocati nei vari rioni, precisamente in zone frequentate dai bambini, a dimostrazione dell'attenzione particolare rivolta alla sicurezza dei più piccoli.

"Negli ultimi anni, dopo il Covid, l'associazione ha attraversato una fase di profonda evoluzione, ampliando il suo raggio d'azione. Siamo passati da Onlus a APS, aggiornando il nostro statuto e trasferendo la sede da Impruneta a Firenze. Su indicazione della prof.ssa Falcini, abbiamo esteso il nostro impegno alle malattie cardiache pediatriche nei Paesi del Terzo Mondo. Nel 2025, continuiamo a sensibilizzare sulla malattia di Kawasaki e a supportare le famiglie che necessitano di visite fuori regione. Siamo in contatto con cardiologi pediatrici per organizzare visite gratuite in Tanzania ed Etiopia, donando loro ecocardiografi e defibrillatori", dichiarano Gaia Montera e Primo Guadalti.

"Questa donazione rappresenta un gesto di grande valore per la nostra comunità. Siamo orgogliosi di vedere l'associazione 'Amici di Lapo'

crescere e continuare a fare la differenza non solo a livello locale, ma anche internazionale, contribuendo alla salute e al benessere di tanti

bambini. Un grazie speciale ai volontari della Misericordia e a tutti coloro che rendono possibile questo straordinario impegno", dichiara il sindaco Riccardo Lazzerini.

L'associazione, inoltre, continua a rafforzare il proprio impegno internazionale, cercando di ampliare la rete di cardiologi pediatrici per

offrire visite gratuite a bambini in Tanzania e, se la situazione lo permetterà, in Etiopia. Allo stesso tempo, continua la sensibilizzazione sul

5x1000, con l'obiettivo di estendere ulteriormente le attività di supporto e assistenza alle famiglie in difficoltà e alle comunità più vulnerabili, in particolare in ambito sanitario pediatrico nei Paesi in via di sviluppo.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio Stampa

