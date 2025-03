'In Piazza per la Palestina': Empoli per la Pace invita a manifestare a sostegno di Gaza

Empoli per la Pace invita le forze sociali, le associazioni, i partiti e i cittadini di Empoli a riunirsi in Piazza della Vittoria giovedì 27 marzo, a partire dalle ore 18:30, a sostegno della Palestina e per "il varo di sanzioni economiche contro Israele, la sospensione dell'accordo di partenariato UE/Israele e il blocco effettivo di tutte le commesse di armamenti".

'In Piazza per la Palestina'

"Israele ha rotto la tregua con l'avallo del Governo Trump, e già si contano a centinaia i morti nella inerme popolazione palestinese. Bambini, donne, anziani, uomini che tornavano a vedere cosa era rimasto delle loro case, sono stati vigliaccamente massacrati dall'esercito israeliano. Un atto voluto, deliberato, teso a costringere la popolazione di Gaza a lasciare la propria terra. Si sta attuando nei fatti il piano di deportazione della popolazione Palestinese. Tutto questo è agghiacciante e chiama la coscienza di ogni essere umano a fare tutto quanto è possibile per fermare questo orrore.

La Comunità internazionale si dimostra colpevolmente assente di fronte a tanto massacro. Solo la più forte mobilitazione degli esseri umani può obbligarla e risvegliarla dal sonno. Fermiamo il genocidio del popolo palestinese: Per un immediato cessate il fuoco permanente. Per l'immediato ripristino degli aiuti al popolo palestinese. Per il varo di sanzioni economiche contro Israele, sospensione dell'accordo di partenariato UE/Israele e blocco reale di tutte le commesse di armamenti. Per il riconoscimento da parte dell'Italia e della UE dello Stato di Palestina.

È indetta per Giovedi 27 marzo, a partire dalle ore 18,30, in Piazza della Vittoria una manifestazione a cui si invitano tutte le cittadine e i cittadini, le associazioni, le forze sociali e i partiti politici.", dichiara Empoli per la Pace.

Prime adesioni

CGIL Empolese Valdelsa

ARCI Empolese Valdelsa

ANPI

Comitato per la difesa della Costituzione Empolese Valdelsa

Csa Intifada

Associazione Lilliput

Associazione Mediterraneo siamo noi

Partito Democratico Empoli

Movimento 5 S Empolese Valdelsa

Sinistra Italiana Empolese Valdelsa

Europa Verde Empoli

PCI Empolese Valdelsa

Rifondazione Comunista Empolese Valdelsa

Buongiorno Empoli

Settembre Rosso

Non Una Di Meno Empoli

Potere al Popolo Empolese Valdelsa

Mediterranea Empolese Valdelsa

Multipopolare Empolese

Italia Cuba circolo di Empoli

FAI

Gruppo Consiliare Montelupo è Partecipazione

Micropoli

“Disarma -il coraggio della pace” sezione empolese

Gruppo Consiliare in Comune per Vinci

Movimento Clara

Centro di Accoglienza di Empoli

ARCI servizio civile Empoli

Per adesioni: empoliperlapace@gmail.com

Cell 3351675059

Fonte: Empoli per la Pace

