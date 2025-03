La empolese Irplast entra a far parte del gruppo internazionale Toppan

Il Gruppo giapponese TOPPAN ha acquistato, attraverso la controllata TOPPAN SPECIALTY FILMS basata in India, l’80% del capitale azionario di IRPLAST S.p.A., rilevando tale quota dall’attuale azionista di maggioranza, il fondo inglese Cheyne Strategic Value Credit (SVC). Il Management di IRPLAST manterrà il residuo 20% del capitale azionario e resterà alla guida dell’azienda: Fausto Cosi, Amministratore Delegato e Luca de Bartolo, Direttore Operativo, lavoreranno in coordinamento con il Management team del colosso giapponese. Il closing dell’operazione è previsto nel mese di aprile, subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni di chiusura e alle consuete approvazioni normative.

IRPLAST è attualmente impegnata in un’importante fase che vede la realizzazione e la messa a regime di una nuova linea produttiva Brückner Maschinenbau con tecnologia LISIM presso lo stabilimento di Atessa (CH), che consentirà di triplicare la capacità produttiva di film ad alte prestazioni tecnologiche. L’acquisizione di IRPLAST S.p.A. permetterà lo sviluppo di importanti sinergie operative e commerciali. Il Gruppo TOPPAN, uno dei principali provider mondiali di soluzioni sostenibili e integrate in settori quali stampa, comunicazioni, sicurezza, packaging, materiali decorativi, elettronica e trasformazione digitale, ha scelto così di rafforzare la propria presenza nel mercato europeo puntando su una realtà già consolidata e ben radicata sul mercato internazionale come IRPLAST, con trend di crescita costanti e solidi risultati. Il team di professionisti che ha supportato il fondo Cheyne Strategic Value Credit (SVC) nell’operazione di cessione è costituito da Houlihan Lokey come advisor e dallo Studio legale Chiomenti, mentre il Management di IRPLAST è stato affiancato dallo Studio legale BonelliErede. Il Gruppo TOPPAN nell’operazione di acquisizione è stato assistito da EY India, come advisor, da KPMG e dagli Studi legali Bird&Bird e Sam&CO nella due diligence.

"L’ingresso di IRPLAST in TOPPAN GROUP - ha dichiarato Fausto Cosi, Amministratore Delegato - ci consentirà di crescere ulteriormente e di sviluppare sinergie con il network di TOPPAN. Grazie al nostro specifico know-how, che ci ha permesso di ottenere risultati straordinari negli ultimi cinque anni, siamo ora pronti a espandere ulteriormente la nostra presenza sui mercati internazionali. Si tratta di un passo fondamentale per conformarsi alle nuove normative europee e dare un contributo concreto alla riduzione delle emissioni di CO₂, allineandosi perfettamente alle strategie di TOPPAN nel mercato del packaging".

Fonte: Ufficio stampa

