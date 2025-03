Le esperienze nelle zone di conflitti della Croce Rossa Italiana, incontro a San Miniato

Presso il convento di San Francesco a San Miniato si è svolto un incontro sul tema “Nuovi conflitti, il diritto umanitario alla prova dei nuovi scenari internazionali. Esperienze nelle zone di conflitti della Croce Rossa Italiana”.

L’evento, organizzato dal Club Rotary Castelfranco di sotto Valdarno inferiore e dalla CRI comitato di San Miniato, ha visto come relatori il Dr. Michele Romeo Jasinski esperto in diritto internazionale umanitario e capitano in congedo del corpo militare volontario della CRI e Michele Lassi delegato della CRI per le attività internazionali. Il Presidente della locale CRI Paolo Micheli nel presentare i relatori ha sottolineato le convinzioni che lo hanno indotto a proporre al Rotary la realizzazione dell’evento della serata che, a causa di ciò che sta accadendo ai nostri confini, purtroppo è divenuto assolutamente attuale.

Il Dr. Jasinki ha fornito una ampia e approfondita panoramica delle complesse problematiche connesse alla applicazione del diritto umanitario internazionale in situazioni di conflitto, sottolineando le varie tipologie conflittuali possibili e le connesse complicanze applicative delle norme internazionali. Michele Lassi ha portato all’attenzione dei presenti la sua esperienza sul campo come delegato CRI a supporto della popolazione civile nell’attuale scacchiere ucraino.

L’evento ha visto la partecipazione di numeroso pubblico che al termine delle relazioni svolte ha interpellato i due relatori per avere approfondimenti sul diritto internazionale umanitario anche alla luce dei gravi conflitti che negli ultimi tempi hanno riguardato territori sia europei che affacciati sul bacino del mediterraneo.

Presenti all’evento la Senatrice Prof.ssa Ilenia Zambito, la Vice Sindaco di Castelfranco Avv. Monica Ghiribelli, l’Assessore del Comune di San Miniato Elena Maggiorelli ed il Generale della GdF Massimiliano Pardini. Presente una folta rappresentanza di Volontari della CRI e numerosi giovani della Associazione Territorio in comune.

CLUB ROTARY CASTELFRANCO DI SOTTO VALD’ARNO INFERIORE