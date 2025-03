'Leggenda', il festival della lettura, dell'ascolto e dell'inclusione all'VIII edizione. Un'occasione per "Stimolare a innamorarsi della lettura"

Lettura, ascolto, prossimità e inclusione, in una parola: 'Leggenda', il primo festival italiano dedicato alla lettura e all’ascolto per gli under-16 che torna per la sua ottava edizione. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025, l’intera città di Empoli si raccoglierà attorno alla torre di Palazzo Leggenda, la biblioteca dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, ormai divenuta simbolo del festival. Il Festival rappresenta la conclusione di un percorso formativo con le scuole di Empoli, che ha coinvolto oltre cento classi, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

Tre giorni immersi nella lettura e nell'ascolto con attività pensate per i giovani, attraverso incontri con autori, attività didattiche e spettacoli, che coinvolgeranno tutta la città di Empoli promuovendo la cultura inclusiva e la solidarietà attraverso il tema delle 'mani'.

Alla presentazione ufficiale, che si è tenuta stamani al Palazzo Leggenda, erano presenti il sindaco Alessio Mantellassi , l'Assessore alla cultura e alle politiche giovanili Matteo Bensi e l'autrice e direttrice artistica per questa edizione Silvia d'Achille.

"Leggenda festival è un appuntamento consolidato - dichiara Mantellassi-. È fondamentale avvicinare i bambini alla lettura e riaffermare il ruolo della biblioteca nel promuovere questa attività. La biblioteca è un servizio pubblico essenziale e dobbiamo comprendere l'importanza di investire in una politica culturale inclusiva, mirando a migliorare la qualità e coinvolgendo attivamente la comunità". A tal proposito, il sindaco anticipa l'intenzione dell'Amministrazione di rimodulare gli orari della Biblioteca Fucini per venire incontro alle esigenze degli studenti, rendendola accessibile anche "in orari scomodi".

"Sarà una grande festa questa ottava edizione, la prima per la nuova amministrazione - dichiara Bensi-. Ci siamo immaginati un'occasione che fosse una grande festa per tutta la città con il supporto, anche grazie al supporto della nostra direttrice artistica, Silvia d'Achille. Sarà un'occasione di incontro con gli autori e con le famiglie. Questo festival - aggiunge-, sarà un'occasione per la città di sviluppo non solo culturale ma anche turistico aprendosi al territorio. Non si esaurirà soltanto nel Leggenda Festival, ma sarà una celebrazione che durerà 365 giorni, Empoli come capitale di crescita personale e riscoperta del sé".

Silvia D'Achille ha raccontato il cuore del programma: "Sarà un festival di storie, recitate e messe in scena. Le attività didattiche culmineranno con incontri tra le classi e gli autori, che presenteranno le storie su cui i ragazzi hanno lavorato durante l’anno. Il programma includerà attività per la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado, con eventi che inizieranno il venerdì pomeriggio e proseguiranno fino a domenica sera. Il programma serale sarà variegato e gratuito per tutti. L’obiettivo è stimolare i nuovi lettori e far innamorare della lettura anche chi non si considera tale".

Il tema di quest’anno, 'Mani', sarà interpretato in modo originale dall’autrice e illustratrice Marianna Balducci: "Le mani simboleggiano la città e il festival, rappresentano la collaborazione tra chi scrive, illustra e dà vita a storie fantastiche con la propria creatività".

"Il tema delle mani mi sembra molto significativo - aggiunge Mantellassi-. Richiama il senso di solidarietà e comunità. Penso anche alla mostra legata al Covid, che ci ha fatto riflettere su come le nostre relazioni siano state congelate. La mano è il simbolo della connessione che ci serve. Con l'ottava edizione di Leggenda, vogliamo continuare e alimentare questo percorso, coinvolgendo sempre più i luoghi della città, con il festival che diventa anche un'opportunità per valorizzare il nostro centro storico".

Tra gli ospiti attesi di questa edizione, Luca Trapanese, romanziere e fondatore dell'Associazione A Ruota Libera Onlus, parteciperà il 10 maggio con la figlia Alba. "Sono felice di partecipare a questo progetto, che mi permette di promuovere e diffondere il messaggio di inclusione. Parlare di disabilità in un festival è fondamentale, poiché è uno degli strumenti più efficaci per trasmettere alla società un messaggio inclusivo su handicap e disabilità. Temi complessi che vanno affrontati con semplicità. Parlarne è una vera e propria missione", dichiara Trapanese.

Un altro ospite molto atteso sarà Geronimo Stilton, che festeggerà i suoi 25 anni di 'felicità' con una torta 'stratopica' in Piazza Farinata degli Uberti. Il sindaco Mantellassi ha detto scherzando: "Quando ho sentito che Geronimo Stilton compie 25 anni, mi sono reso conto che sono stato uno dei suoi primi lettori".

Empoli sarà un palcoscenico di attrazioni, attività e proposte, con un programma completamente gratuito suddiviso in due aree principali:

La sezione 'Ascolto', curata da GialloMare, che presenterà performance suggestive e spettacoli scenografici mozzafiato, tra cui una spettacolare battaglia di cuscini in una delle piazze più affascinanti d’Italia; La sezione 'Lettura', che vedrà alternarsi grandi autori premiati e voci emergenti, con una selezione che spazia dalla narrativa ai libri di divulgazione, dai testi classici a quelli illustrati, dai fumetti a temi seri e rilevanti, ma anche argomenti più leggeri, pur sempre di valore. Il programma riflette l’obiettivo di promuovere la lettura, mostrando la ricchezza e la diversità dell’offerta editoriale.

La festa non finisce qui: per tutto il mese di maggio, sarà visibile una mostra del collettivo di illustratrici Le Vanvere, che celebra i suoi dieci anni di attività. La mostra sarà ospitata nella galleria di Palazzo Leggenda e in Piazza della Vittoria. A chiudere l'esposizione, ci sarà una sezione monografica dedicata a Marianna Balducci, l'illustratrice che ha creato il manifesto di questa edizione del Festival.

Gli autori presenti

Tra le autrici e gli autori presenti: Silvia Vecchini, Francesco D'Adamo, Gigliola Alvisi, Matteo Corradini, Annalisa Strada, GUD, Marianna Balducci, Daniele Movarelli, Nicoletta Bertelle, Luca Cognolato, Silvia Serreli, Matteo Grimaldi e tanti altri.

I luoghi del festival

Palazzo Leggenda, Via Luigi Paladini

Biblioteca Comunale Renato Fucini, Via Cavour 36

Piazzetta delle Stoviglie - Punto informazioni

Piazza Farinata degli Uberti

Piazzetta della Propositura

Libreria NessunDove, Piazza Farinata degli Uberti 18

Libreria Libri & persone, Via del Giglio 53

Libreria Rinascita, Via Ridolfi 53

Giallo Mare Minimal Teatro, Via Paolo Veronese 10

Centro Giovani Avane, Via Magolo 32

Centro Trovamici, Largo della Resistenza 2

Piazza della Vittoria

Spazio Soci UniCoop Firenze Centro*Empoli, Via Raffaello Sanzio 199

Niccolò Banchi

