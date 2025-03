Leggerissimo: "La pantera" di Davide Brullo

I gemelli Charles ed Edward Detmold sono tra i più grandi disegnatori inglesi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Devono la loro fama a un'edizione speciale del Libro della Giungla di Kipling. Il loro rapporto è particolare, come quello con la sorella Sarah. A ventiquattro anni Charles decide di uccidersi quando è al massimo della fama. Edward aspetterà cinquant'anni e farà lo stesso, dopo essersi fatto firmato spesso col nome del gemello e aver vissuto con la sua ossessione.

"La pantera" di Davide Brullo - edito dai tipi massesi di Industria e Letteratura - è un romanzo sì breve ma dal respiro ampio. Si incunea nel labirinto dei due gemelli, tra i meandri del loro legame, in una storia che seppur talvolta sordida è scritta con maestria e trovando le parole esatte in ogni frase. Anche se i piani e gli stili si alternano, alcuni minicapitoli sembrano quasi pezzi di giornale e altri paiono usciti da un sogno, la lettura è lineare.

Brullo conferma ancora una volta di essere un autore molto abile a raccontare e a inserire il racconto in una cornice precisa. "La pantera" è un libro veloce, feroce, inquieto: è un'opera non per lettori o lettrici alle prime armi, questo è certo, ma appaga la voglia di una letteratura diversa.

Titolo: La pantera

Autore: Davide Brullo

Casa editrice: Industria e Letteratura

Anno di pubblicazione: 2024

Pagine: 174

Prezzo di copertina: 12 euro

