Il Lotto sorride alla Toscana. Nel weekend, come riporta Agipronews, centrate due vincite da 14mila euro e 9.500 euro sono state realizzate rispettivamente a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, in via Fratelli Cervi e a Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia, in via Egidio Pollacci, entrambe grazie a un terno e tre ambi. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro, per un totale di 322,1 milioni di euro da inizio 2025.

