L'Use Rosa Scotti ha già la testa al derby

Prima di guardare indietro un’occhiata davanti, al derby che sabato prossimo attende al Pala Sammontana l’Use Rosa Scotti. Con sei punti di vantaggio a tre giornate dalla fine proprio sulla Jolly Acli Livorno e la vittoria nel match di andata, per le biancorosse il successo vorrebbe dire ingresso matematico nelle prime quattro e quindi parte alta del tabellone playoff ed eventuali belle in casa. Questo per dire che sabato prossimo, prima uscita interna dopo la Coppa Italia, la squadra meriterebbe una cornice di pubblico importante, quindi segnarsi l’appuntamento.

Fatta la premessa, si torna a parlare del passato, ovvero della bella vittoria centrata sabato scorso sul campo della Virtus Cagliari. “Sono molto soddisfatto – attacca coach Alessio Cioni – gara approcciata bene a parte un passaggio a vuoto nel finale del secondo tempino. Per il resto partita ottima e quindi ora subito testa a Livorno. Per noi sarà una gara fondamentale visto che potrebbe darci la possibilità di entrare fra le prime quattro, un traguardo a cui nessuno avrebbe pensato ad inizio stagione con le squadre che sono nel nostro girone. E’ un obiettivo che piano piano si è materializzato durante il trascorrere delle giornate ed ora vogliamo centrarlo matematicamente. Livorno è un’ottima squadra e quindi cercheremo di prepararci al meglio durante la settimana”.