Manifesto di Ventotene e inno europeo in consiglio comunale a Firenze

Nel Consiglio comunale di Firenze, presso Palazzo Vecchio, alcuni consiglieri dei gruppi di maggioranza (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Ecolò) e di opposizione (Italia Viva e Firenze Democratica) hanno esibito la copertina del Manifesto di Ventotene – Per un'Europa libera e unita durante l’esecuzione dell’Inno europeo. L'iniziativa aveva lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del documento, recentemente oggetto di polemiche in Parlamento. I consiglieri hanno spiegato che il gesto voleva ribadire i valori europeisti del Manifesto, considerato un riferimento fondamentale per l’integrazione europea.

