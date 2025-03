Nave incagliata all'Elba, proseguono le operazioni della guardia costiera

All’Isola d’Elba proseguono le operazioni della guardia costiera per mettere in sicurezza la nave oceanografica Fugro Mercator, incagliata sugli scogli di Enfola nella notte tra sabato e domenica. Nonostante non siano state rilevate fuoriuscite di carburante, sono state stese panne galleggianti a scopo precauzionale. La capitaneria di Portoferraio, insieme alla società armatrice e a un’impresa specializzata, sta valutando il piano di recupero, che potrebbe includere lo svuotamento dei serbatoi. Una volta garantita la sicurezza, la nave sarà rimossa e rimorchiata in un cantiere per le riparazioni.

