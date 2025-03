Piano Emergenza società M3 di Ponte a Egola, Filo Rosso: "Si convochi assemblea pubblica"

E’ in pubblicazione dal 5 Marzo all’Albo Pretorio del Comune di San Miniato il nuovo Piano di Emergenza Esterno relativo all’industria a rischio di incidente rilevante della società M3 srl di Ponte a Egola.

La pubblicazione all’Albo per la durata di 30 giorni consente a singoli cittadini, associazioni e partiti di poter presentare eventuali osservazioni al Piano.

Considerate le ripercussioni che tale piano comporta non solo per la popolazione della frazione ma anche per le implicazioni che da esso derivano per la normativa comunale in materia urbanistica e per il futuro sviluppo della frazione di Ponte a Egola riteniamo non solo necessario ma doveroso, come del resto previsto dalla legge, che l’Amministrazione Comunale si adoperi al fine di convocare quanto prima un’assemblea pubblica nella frazione interessata in modo che i cittadini siano messi in condizione di conoscere il piano proposto e presentare eventuali osservazioni.

Per questo abbiamo inviato una richiesta al Sindaco Simone Giglioli perché intervenga in tal senso.

La Capogruppo Filo Rosso

Veronica Bagni