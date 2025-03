Pisa, Scienza e Social: Virginia Benzi tra Meccanica Quantistica e Cosmologia alla Scuola Superiore Sant'Anna

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con l’Associazione Nicola Ciardelli Onlus, organizza per giovedì 27 marzo, a partire dalle ore 17,30, un incontro pubblico di orientamento con Virginia Benzi (@quantum _girl_vivi), creator digitale con oltre 300mila follower su Instagram. Un modo per conoscere la scienza, le sue molteplici sfaccettature e i percorsi che hanno portato alle grandi scoperte assieme a un volto noto dei social, capace di raccontare discipline complesse con una formula narrativa che appassiona migliaia di persone. Fisica, meccanica quantistica e cosmologia sono gli argomenti affrontati da Virginia Benzi sui suoi canali social: con una comunicazione chiara, efficace e autorevole, è riuscita in questi anni ad affermare un nuovo modo di comunicare le materie scientifiche, avvicinando ad esse molti giovani.

L’incontro rientra nelle iniziative di orientamento per promuovere il concorso per l’ammissione ai Corsi Ordinari di I livello e a ciclo unico e di II livello e per far conoscere al mondo esterno la Scuola Sant’Anna e le sue opportunità formative e di ricerca. In questa direzione si muove proprio la collaborazione tra la Scuola e i giovani creator digitali: la scienza, e in più generale il sapere, è qualcosa a portata di mano, accessibile a tutti, da divulgare anche fuori dai canonici contesti e con nuove forme narrative.

Oltre all’incontro con Virginia Benzi, ad aprile sono attesi altri due eventi alla Scuola Sant’Anna: mercoledì 9 aprile è in programma ‘Scegliere con Filosofia, orientarsi con consapevolezza’ con Benedetta Santini (@filosofiaecaffeina), mentre lunedì 14 aprile Fabiana Andreani (@FabianaManager) organizza un Open Day dedicato ai Corsi ordinari di II livello.

L'evento con Virginia Benzi è gratuito e aperto a tutti, ma è necessario registrarsi attraverso questo link.

Il programma dell’incontro

L’iniziativa si svolge in due momenti: alle ore 17,30 è previsto il firmacopie dell’ultimo libro di Virginia Benzi, “La scienza delle meraviglie. Come la fisica può spiegarci la realtà”. Il firmacopie è previsto presso l’Edicola della legalità, in piazza Santa Caterina (Pisa).

Alle 18,30, presso l’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, Virginia Benzi presenta il libro “La scienza delle meraviglie. Come la fisica può spiegarci la realtà” e risponde alle domande delle Allieve e degli Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. Saluti e introduzione a cura di Eloisa Cristiani, Delegata in materia di Orientamento, e Veronica Iacovacci, Coordinatrice scientifica del progetto STEM.

Virginia Benzi, la Quantum Girl della scienza e dei social

Classe 1997, genovese, laureata in Fisica delle interazioni fondamentali, Virginia Benzi è una delle principali rappresentanti dei giovani creator che stanno cambiando il modo di raccontare la scienza. Con oltre 300.000 follower su Instagram e un canale YouTube in crescita, Virginia si è affermata come una voce autorevole sui social, attraverso video e clip in cui spiega concetti complessi come la meccanica quantistica e la cosmologia, rendendo la scienza accessibile e affascinante. Virginia Benzi è inoltre ambassador di @generazionestem, la prima community dedicata alle donne nel mondo delle discipline scientifiche, e autrice e conduttrice del nuovo programma di RaiPlay ‘Generazione Q’, dieci puntate in giro per l’Italia per spiegare la fisica e le altre materie scientifiche, partendo dai luoghi che ci capita di frequentare tutti i giorni.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna - Ufficio Stampa