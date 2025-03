Vinitaly, il 5 aprile il 'Chianti lovers by Gambero Rosso': oltre 100 etichette e degustazioni

Oltre cento vini Chianti Docg sapientemente abbinati a specialità del mondo food: sono gli ingredienti di “Chianti lovers by Gambero Rosso”, l’evento fuori salone organizzato dal Consorzio Vino Chianti in programma per sabato 5 aprile dalle 19:30 alle 22:30 al Garden Hotel di Crowne Plaza, a Verona. Un prologo gustoso del Vinitaly, in programma dal 6 al 9 aprile.

Chianti lovers, l’appuntamento da sempre dedicato agli appassionati del buono, del bello e del piacere per la convivialità, vive così una sinergia fondata sulla qualità. La collaborazione con Gambero Rosso, con lo special tasting che ne deriverà, parla trasversalmente a generazioni diverse, ma unite dal piacere di condividere esperienze, divertimento e prodotti enogastronomici di alto livello.

“Quella tra i nostri vini e Gambero Rosso - spiega Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti - è una sinergia prestigiosa, che metterà a disposizione dei visitatori abbinamenti di alto profilo tra calici e cibo. La filosofia che da sempre anima Chianti lovers, quella della gioia per la condivisione e per la qualità dei prodotti, si espande ogni anno grazie anche a collaborazioni preziose, come questa. Per noi è un modo di valorizzare ulteriormente le nostre etichette, dialogando con un target di visitatori di età e provenienze eterogenee”.

Il ticket di ingresso include in omaggio un calice serigrafato e la sua sacchetta porta bicchiere “Chianti lovers”, con i quali assaggiare tutti i prodotti proposti.

I biglietti per partecipare all’evento sono disponibili qui: https://www.ticketone.it/event/chianti-lovers-winter-garden-hotel-crowne-plaza-19975533/

