Zona Logistica Semplificata Toscana: pubblicati i dati catastali dei Comuni interessati

Il Governo ha pubblicato l’elenco ufficiale delle particelle catastali relative ai Comuni che rientrano nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) Toscana (https://politichecoesione.governo.it/media/rhfd3gmj/allegato-i_dati-catastali.pdf).

Questo documento fornisce il dettaglio delle aree incluse integralmente o parzialmente nella ZLS, permettendo alle imprese di individuare con precisione i territori dove poter investire beneficiando delle agevolazioni previste.

“La pubblicazione di questi dati – ha dichiarato l’assessore all’economia e turismo Leonardo Marras – è un ulteriore passo per consentire alle aziende di orientarsi e sfruttare le agevolazioni fiscali previste. Il credito d’imposta rappresenta un incentivo reale per attrarre investimenti, stimolare lo sviluppo economico e creare nuovi posti di lavoro in Toscana. Vogliamo che la ZLS sia un'opportunità tangibile di crescita, garantendo alle imprese un accesso semplice e rapido a questi strumenti di sostegno”.

Con l’approvazione della legge 15/2025, che ha convertito il Decreto Milleproroghe (Dl 202/2024), il credito d’imposta è stato esteso agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025. Le imprese potranno usufruirne per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione nelle ZLS, a condizione che si trovino nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

Per facilitare l’accesso alle agevolazioni, l'elenco delle particelle catastali include anche la lista dettagliata dei Comuni ammissibili e non ammissibili alla deroga prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Fonte: Regione Toscana