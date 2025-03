A scuola di sicurezza stradale: il progetto della polizia municipale a Montopoli

Educare i bambini e le bambine alla sicurezza stradale. Questa mattina, dalla scuola dell’infanzia di Casteldelbosco ha preso il via il progetto “educazione alla sicurezza stradale” organizzato dalla Polizia Municipale del Comune di Montopoli in Val d’Arno. Il piazzale davanti alla scuola è diventato per qualche ora un piccolo circuito su cui imparare a riconoscere i cartelli e a rispettare le regole principali della sicurezza stradale. A turno le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia di Casteldelbosco e Montopoli hanno indossato i panni di pedoni, automobilisti, ciclisti e agenti della municipale per imparare a fermarsi agli incroci, attraversare sulle strisce e leggere i colori del semaforo.

Un progetto che la comandante Susanna Pisanò aveva già attivato a Montopoli nel 2022 e che adesso riprende per coinvolgere le scuole dell’infanzia e le primarie.

«L’obiettivo del progetto – spiega la comandante – è proporre un’attività divertente che possa insegnare ai bambini cos’è l’educazione stradale. Alle scuole dell’infanzia è previsto un piccolo momento di teoria e poi la pratica su un percorso costruito con stop, incroci e semafori. Per le primarie invece faremo una lezione più approfondita: un percorso alla guida di un monopattino con la consegna di un vero e proprio patentino. L’altro aspetto del progetto è avvicinare alla figura dell’agente della polizia locale senza paure né timori. Grazie alle agenti che stanno portando avanti il progetto: l’assistente scelto Valentina Picci e le agenti Monica Savino e Morena Paolini».

Al termine della lezione di guida ogni bambino e ogni bambina ha ricevuto un piccolo attestato.

«Ringrazio la comandante e le agenti per il progetto che stanno mettendo in campo – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò –. A Montopoli l’educazione stradale è una materia che si impara fin da piccoli, un modo divertente per far crescere la consapevolezza e il senso civico nei nostri bambini e nelle nostre bambine. Lezioni pratiche di rispetto delle regole e degli altri».