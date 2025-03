Alluvione Toscana, Parrini (PD): "Intollerabile ritardo su dichiarazione stato di emergenza"

"Dall'alluvione del 14 marzo in Toscana sono passati 11 giorni e il governo non ha ancora dichiarato lo stato di emergenza nazionale, strumento decisivo per fronteggiare la difficile situazione venutasi a creare in zone importanti della regione. Questa tardività dell'esecutivo nel rispondere a esigenze primarie di cittadini e istituzioni locali è esasperante e intollerabile. Condivido totalmente le severe critiche avanzate in proposito dal Presidente Eugenio Giani", così il senatore Dario Parrini , vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama.

