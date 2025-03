Apre il bando nidi dell'Unione Valdera: oltre 600 posti per le famiglie

Dal 26 Marzo aprono le iscrizioni ai nidi d’infanzia di tutti i Comuni dell'Unione Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera) per l’anno educativo 2025/2026; il termine ultimo per la presentazione delle domande è il giorno 23 Aprile 2025.

Come al solito la procedura per l’iscrizione sarà completamente telematica e sia le domande di iscrizione che quelle di rinnovo potranno essere presentate online dal sito dell’Unione Valdera attraverso la sezione SERVIZI ON LINE - ISCRIZIONE NIDO.

L'avviso integrale e la documentazione informativa, di cui si raccomanda di prendere visione, sono appunto disponibili sulla homepage del sito istituzionale dell’Unione Valdera.

I nidi disponibili negli 8 Comuni dell’Unione, sia comunali che privati accreditati, sono ben 19 con un’offerta di circa 617 posti a disposizione degli utenti. Alcuni tra questi sono autorizzati ad accogliere anche lattanti (3-12 mesi). I genitori possono conoscere gli ambienti e gli spazi educativi di ciascun nido visitando le strutture nelle date indicate sul sito dell’Unione Valdera.

Per quanto concerne le domande di iscrizione vere e proprie occorre rimarcare che l’ordine cronologico di presentazione delle domande non conferisce nessuna priorità per l’ammissione e che l’attribuzione del punteggio provvisorio ad ogni domanda avviene sulla base dei criteri deliberati dalla Giunta dell’Unione Valdera, pubblicati sul sito. Dal 14 al 23 Maggio 2025 le famiglie potranno consultare il punteggio loro assegnato, sempre accedendo al sito dell’Unione Valdera. Da sottolineare che verrà data notizia della pubblicazione della graduatoria attraverso il sito dell’unione e a mezzo stampa, ma che l’Unione Valdera non inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati.

Per approfondimenti sul punteggio attribuito, l'utente ha l’opportunità di accedere alla propria Area Riservata e controllare la composizione del punteggio. Entro il 23 maggio 2025, avverso il punteggio attribuito può essere effettuata:

• una correzione d'ufficio, nel caso in cui siano stati fatti errori di trascrizione dei dati; in questo caso l'utente può inviare una mail a educativi@unione.valdera.pi.it.

• un ricorso, nel caso in cui l'utente debba presentare ulteriore documentazione che modifichi il suo punteggio. In caso di ATTESTAZIONE ISEE rilevata non corretta in fase di istruttoria, il relativo punteggio NON sarà assegnato in sede di graduatoria provvisoria; per il riconoscimento del punteggio relativo all’ISEE dovrà essere presentata una nuova attestazione entro la scadenza fissata per i ricorsi. Il modulo è reperibile sul sito dell’Unione Valdera.

A partire dal 30 maggio 2025 le famiglie potranno consultare la propria ammissione alla frequenza di un nido o l’eventuale collocazione in lista d’attesa, nuovamente attraverso il sito web www.unione.valdera.pi.it.

La graduatoria definitiva prevede, per ogni nido, il seguente ordine di priorità:

1) riconferme di iscrizione dei bambini già frequentanti, per continuità educativa;

2) residenti nel comune dove ha sede il nido scelto;

3) residenti in uno dei comuni facenti parte dell’Unione Valdera;

4) residenti nei comuni fuori dall’Unione Valdera.

Entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva gli ammessi dovranno OBBLIGATORIAMENTE accettare o rinunciare al posto nido esclusivamente ON LINE, rientrando nella sezione del gestionale dalla quale si è effettuata l’iscrizione.

Anche quest’anno le famiglie hanno la possibilità di richiedere, a seguito di accettazione del posto nido, il beneficio “Nidi Gratis”, misura messa a disposizione da Regione Toscana.

on Attestazione ISEE inferiore a 35mila euro, sarà possibile usufruire dell'agevolazione regionale “NIDI GRATIS” che sarà cumulabile con il Bonus INPS Nazionale. Per richiedere il beneficio, gli utenti dovranno presentare domanda mediante apposita piattaforma regionale che sarà attivata dalla Regione nel mese di Giugno. Ulteriori informazioni saranno rese note sul sito dell’Unione Valdera non appena la Regione Toscana ne darà comunicazione.

