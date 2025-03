Bresh sul palco del Beat Festival a Empoli

La line up dell’undicesima edizione di Beat Festival continua ad ampliarsi, con grandi artisti del panorama nazionale italiano. Quello empolese è ormai un appuntamento centrale dell’estate toscana, che si arricchisce di un nuovo ospite. Tra i protagonisti di questa edizione 2025 ci sarà Bresh, cantautore e rapper genovese che ha conquistato il pubblico con la sua scrittura diretta e le sue melodie coinvolgenti.

Domenica 31 agosto 2025, il Parco di Serravalle di Empoli sarà il palcoscenico di uno spettacolo unico, dove Bresh porterà dal vivo i suoi successi, dai brani che lo hanno consacrato fino alle sue ultime produzioni.

Con 28 certificazioni Platino e 8 Oro, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori più apprezzati della scena urban italiana. Cresciuto all’interno della Drilliguria, il movimento genovese che fonde rap, drill e ispirazioni cantautorali, Bresh si distingue per una scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto. La sua voce vivace e la melodia morbida accompagnano ogni sfumatura emotiva della sua musica.

Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione, nel 2012, del suo primo mixtape “Cambiamenti”, nel 2020 Bresh esordisce ufficialmente con il disco “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più interessanti dell’anno. Il 2021 segna la svolta con "Angelina Jolie", una hit da 4 dischi di Platino, seguita nel 2022 dall’album “Oro Blu” , che debutta al numero 1 della classifica Fimi/GfK. Il successo prosegue con il sold out in tutte le date del suo primo tour nei grandi club.

Nel 2023 pubblica “Guasto d’amore” , canzone dedicata alla sua squadra del cuore, il Genoa, e alla città di Genova, che diventa immediatamente un inno, raccogliendo cinques dischi di platino. Il brano debutta direttamente al numero 1 nella classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti. Sempre nel 2023 escono “Altamente mia” premiato con il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, e “Parafulmini”, collaborazione con Ernia e Fabri Fibra, uno dei brani più trasmessi dalle radio quell’estate, raggiungendo il numero 1 della classifica EarOne.

Dopo un’estate di grandi concerti – con 15 date nelle principali città italiane, doppio sold out a Genova e oltre 10.000 persone al Carroponte di Milano – a settembre 2023 torna con il singolo "Nightmares" doppio Platino in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari.

Nel 2024 Bresh partecipa a Sanremo in due occasioni: nella terza serata canta "Guasto d’amore", mentre nella serata delle cover affianca Emma in un medley dedicato a Tiziano Ferro.

A dicembre 2024 viene annunciata la sua partecipazione al 75° Festival di Sanremo. In gara con il brano "La tana del granchio", durante la serata delle cover porta sul palco Cristiano De André per un’inedita versione di “Crêuza de mä” in dialetto genovese.

Grazie alla sua capacità di unire emozioni e ritmi coinvolgenti, Bresh è oggi uno degli artisti più seguiti della nuova generazione.

I biglietti per il concerto di Bresh a Empoli sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket a partire da oggi, Martedì 25 marzo.

La data del 31 agosto si aggiunge a un cartellone già ricco di grandi artisti:

Venerdì 29 agosto – Willie Peyote

– Sabato 30 Agosto – Fabri Fibra

– Sabato 6 settembre – Capo Plaza

Nei prossimi giorni verrà annunciato il programma completo e l’intero cast del Beat Festival 2025. Per tutti gli aggiornamenti, è possibile visitare il sito beatfestival.net o seguire le pagine social ufficiali: Facebook: @BeatFestivalEmpoli Instagram: @beat_festival.

