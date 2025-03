Carnevale Medievale Sancascianese, ospite d'eccezione Luciano Artusi

Una compagine d’eccezione, costituita da una prestigiosa giuria, popolare e tecnica, e da alcune delegazioni di gruppi storici e carnevali provenienti da tutta Italia, arricchirà il grande spettacolo del Carnevale Medievale Sancascianese, in programma domenica 30 marzo alle ore 15 per le vie del centro storico del comune chiantigiano. In particolare l’edizione numero tredici della kermesse che nasce dall’ispirazione artistica e artigianale di 800 persone, volontari e volontarie delle cinque contrade Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre, mira a rafforzare quest’anno la vocazione culturale dedicata alle tradizioni e alle rievocazioni storiche regionali legate al Medioevo con l’obiettivo di riunire nel cuore di San Casciano alcune delle più importanti realtà del settore di respiro nazionale. Faranno parte dell’avvincente parata, in apertura della manifestazione, le delegazioni del Carnevale di Venezia (Veneto), Viareggio (Toscana), Castrovillari (Calabria), Verona (Veneto), Calenzano (Toscana), Verrés (Valle d’Aosta) e l’arciconfraternita di Parte guelfa che accompagnerà la sfilata con un considerevole gruppo di cavalieri e la presenza di alcune carrozze.

Tra gli ospiti di primo piano spicca il celebre Luciano Artusi, cultore delle tradizioni fiorentine, fondatore della Federazione Italiana Giochi Storici, già direttore del Calcio storico fiorentino. Classe 1932, Artusi è un appassionato studioso e divulgatore di storia fiorentina, autore di numerose pubblicazioni sul calcio storico e sulle tradizioni toscane. “A San Casciano sono e mi sento di casa per varie ragioni, - ha dichiarato Luciano Artusi - conosco bene le origini storiche dell’antico castello e sono felice di poter tornare in questo paese dove per varie ragioni, legate alle mie passioni letterarie e all’attività di ricerca che indagano le radici di terre e popoli toscani, sono intervenuto in veste di storico. Sono onorato, e ringrazio l’amministrazione comunale per l’invito, di prendere parte all’iniziativa dalla quale mi aspetto tante emozioni, bellezza, autenticità. Ogni progetto, ogni tradizione che parte dal basso è destinata a durare nel tempo e ad imprimere un segno nella cultura della comunità”.

Per quanto riguarda la giuria popolare avranno l'arduo compito di valutare la sfilata e le rappresentazioni delle cinque contrade Saverio Tommasi, scrittore, giornalista, Laura Lozzi, preside del Liceo Artistico di Porta Romana, Skim, street artist, Alessandro Riccio, attore e regista di respiro nazionale, Eleonora Villani, scultrice e scenografa, una delle punte di diamante della Fonderia Artistica Marinelli, specializzata nella creazione di modelli e sculture monumentali. A comporre la giuria tecnica è un parterre di tutto rispetto, composta da docenti universitari, storici e figure di primo piano nel mondo della cultura toscana e nazionale. I giurati sono Isabella Gagliardi, storica medievista, insegna Storia del Cristianesimo e delle Chiese all'Università di Firenze; Franco Franceschi, professore ordinario di Storia medievale presso l'Università di Siena; Lucia Felici, professore associato di Storia Moderna (Storia dell'età della Riforma e della Controriforma) presso il Dipartimento di Studi storici e geografici dell'Università di Firenze; Tiziana Catallo, esperta di letteratura latina del Medioevo, nonché professoressa di Italiano e Latino al Liceo Scientifico "Niccolò Rodolico" di Firenze; Renzo Guardenti, docente di Discipline dello Spettacolo nell'Università degli Studi di Firenze, accademico Ordinario della Classe di Musica e Spettacolo dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.

