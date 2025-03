Consiglio Agrifish a Bruxelles, Saccardi: "Bene ruolo strategico per pesca e agricoltura"

"Rendere i mezzi più sicuri, ridurre i costi operativi e diminuire l'impatto sull'ambiente favorendo anche il ricambio generazionale: condivido. Trovo interessante la prospettiva presentata dai ministri al Consiglio agricoltura e pesca a Bruxelles”. Così la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi commenta il Consiglio Agrifish che si è tenuto a Bruxelles in cui gli stati membri si sono scambiati opinioni sulla visione per l'agricoltura e l'alimentazione, presentata dalla Commissione europea il 19 febbraio scorso.

I ministri hanno accolto con favore la visione della Commissione che evidenzia le funzioni dell’agricoltura come settore strategico e sottolinea l'importanza di favorire il ricambio generazionale come opportunità per i giovani. Hanno anche evidenziato l’esigenza di aumentare la competitività e il raggiungimento di redditi adeguati per gli agricoltori. Inoltre, hanno discusso del futuro della Politica comune della Pesca: semplificazione dei controlli e delle sanzioni e possibilità di ampliare il campo di alcune misure previste dal FEAMPA, così da consentire il rinnovamento della flotta anche tramite l'acquisto di nuove imbarcazioni.

“Una visione condivisibile – ha proseguito Saccardi – che, garantendo naturalmente il non aumento dello sforzo di pesca in termini di stazza o potenza motore, sarebbe estremamente utile per favorire almeno la pesca costiera artigianale che in Toscana pratica una pesca altamente selettiva".

“La Toscana - ha concluso la vicepresidente - auspica che l'apertura di queste discussioni possa portare a un rinnovato impegno europeo a favore degli agricoltori e dei nostri pescatori".