Consiglio regionale, minuto di silenzio per Sandra Galazzo e Narciso Buffoni

Il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio in memoria Sandra Galazzo, sindaca del comune di Scarperia dal 2000 al 2010, scomparsa pochi giorni fa all’età di 73 anni.

Lo ha chiesto in apertura di seduta dell’Aula di questo pomeriggio la consigliera regionale Fiammetta Capirossi che l’ha ricordata come “una donna delle istituzioni che fino all’ultimo ha lottato per i diritti delle donne, dei bambini e delle bambine del nostro comune”.

L’omaggio, su richiesta del presidente della commissione Affari istituzionale Giacomo Bugliani, è stato esteso anche a Narciso Buffoni, ex sindaco di Montignoso per 15 anni ed ex presidente della provincia di Massa-Carrara, scomparso all’età di 72 anni.

Il presidente Antonio Mazzeo ha espresso a nome di tutta l’Assemblea legislativa “le più sentite condoglianze”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

Notizie correlate