Dimentica borsa con 4mila euro a Villa Costanza, 83enne ringrazia polizia che la ritrova

Una donna di 83 anni, originaria della Siberia ma vissuta a lungo in Ucraina, ha ringraziato la polizia di Firenze per averle restituito la borsa smarrita. L'anziana, ex badante in Italia, era arrivata a Firenze dopo un viaggio in autobus di 48 ore da Dnipro per motivi burocratici.

Giunta alla fermata nel parcheggio di Villa Costanza, ha dimenticato la borsa nei bagni pubblici, contenente 3.800 euro, documenti e telefono. Accortasi della perdita solo dopo essersene allontanata, ha chiesto aiuto ad alcuni conoscenti, che hanno avvisato la Polizia. Gli agenti della Pol-Tramvia sono intervenuti rapidamente e hanno ritrovato la borsa.

Questa mattina, negli uffici della Questura, la donna ha potuto riavere i suoi effetti personali e ha ringraziato i poliziotti con un lungo abbraccio.