Due nuovi autovelox ad Impruneta

Il Comune di Impruneta ha recentemente completato l'installazione di tre nuovi dissuasori di velocità lungo via delle Fornaci, accompagnati dalla relativa segnaletica stradale, nel cuore del centro storico del paese. L'intervento è stato reso necessario dalle numerose segnalazioni dei cittadini, che avevano evidenziato frequenti episodi di velocità eccessiva lungo quel tratto stradale. Le elevate velocità registrate costituivano infatti un pericolo per la sicurezza dei pedoni e dei residenti, in particolare per coloro che abitano lungo la via.

"L’installazione dei dissuasori è una risposta concreta alle esigenze dei nostri cittadini e un passo importante per garantire la sicurezza di tutti.” - ha commentato il sindaco Riccardo Lazzerini.

L'amministrazione è attivamente impegnata nel monitoraggio di altre zone ad alta intensità di traffico, pronta ad intervenire laddove necessario.

Fonte: Comune di Impruneta - Ufficio stampa