Eventi a Vinci, la Festa della poesia continua con la Veglia dei poeti

Marzo a Vinci si chiude con la tradizionale Veglia dei poeti, al teatro della Misericordia; prima però spazio all’Ecomercoledì, dell’EcoVinci Festival e alla Memoria con due incontri a 80 anni dalla Liberazione.

Gli Ecomercoledì

Nati durante la pandemia, sono serate tematiche in cui la Pro Loco dà la parola a esperti, enti, associazioni e aziende, con cui condividere obiettivi e interessi.

Nel 2025 è stata data continuità a questa iniziativa, organizzando un ciclo di eventi, con cadenza mensile che accompagnino il pubblico verso EcoVinci Festival 2025.

La Pro Loco ha deciso di chiamare questo ciclo di eventi “Montalbano che cambia” per sottolineare il legame al tema di Ecovinci del 2025 ‘È tempo di Cambiamento! Come adattarsi alla crisi climatica’ e declinare la riflessione sull’adattamento concentrandosi sul territorio.

L'obiettivo è quello di favorire l’incontro di esperti, associazioni, cittadini e amministrazione che apra un dialogo sulla situazione del nostro ambiente naturale e le strategie da attuare per mitigare gli effetti delle azioni antropiche su di esso.

L’appuntamento è per mercoledì 26 marzo alle 21.15 al circolo Arci di Petroio, in Via Villa Alessandri 3.

80 anni dalla Liberazione

Alla Biblioteca Popolare Resistente (Casa del Popolo di Sovigliana 133) termina la mini rassegna dedicata a "Il ruolo delle donne tra guerra e Resistenza", con il secondo incontro di formazione storica a cura di Giada Kogovsek in collaborazione con l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, per celebrare gli ottanta anni della Liberazione.

Giovedì 27 marzo alle 21 la serata dal titolo: "Oltre il silenzio: scelte, coraggio, memoria", una carrellata di storie, azioni e voci femminili che hanno sfidato la guerra, contribuendo alla Resistenza e trasformando il proprio ruolo nella società.

Gli incontri sono organizzati dall'Anpi, sezione di Vinci, dalla Cgil-Spi 'Bruno Trentin', con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Vinci.

L'Anpi di Vinci propone anche "Due Passi nella Storia", un percorso di trekking urbano ad anello attraverso i luoghi simbolo della storia contemporanea di Sovigliana e Spicchio, scenari di eventi cruciali della Seconda Guerra mondiale. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza di Vinci, cercando in particolare di coinvolgere i giovani.

Durante il percorso verranno rivissute le trasformazioni sociali avvenute dalla metà dell’Ottocento (con la costruzione del ponte e della linea ferroviaria) fino al secondo dopoguerra.

A tali momenti informativi si alterneranno "letture ad alta voce" e testimonianze a cura di Elisabetta Santini, per arricchire l’esperienza e riportare in vita i momenti più significativi della nostra storia, nei giardini del territorio comunale dedicati a Sandro Pertini, Tina Anselmi, Nilde Iotti, Tiziano Terzani.

In collaborazione con Spi-Cgil Empolese Bruno Trentin.

Data: 29 Marzo 2025, dalle 15:30 per la durata di circa 100 minuti.

Percorso: partenza dal Giardino Pertini (Villa Reghini), piazza della Pace, entrando in via Empolese passando dal Giardino Nilde Iotti e arrivando al ponte. Passando dal viale Togliatti, fermandoci al Giardino della Costituzione e al Giardino Terzani si ritorna al punto di partenza.

Modalità di partecipazione: tramite prenotazione all’ufficio turistico del Comune di Vinci - 0571933285, importante per fissare le audioguide.

Iniziativa all'interno del calendario dell'Anno del Volo.

La Veglia dei poeti

I poeti di Vinci e del Montalbano si ritrovano nuovamente per la Veglia, il tradizionale incontro presso Teatro di Vinci, con tante storie di vita quotidiana in versi e musica (da due anni è aperta anche ai cantautori).

Il tema della Veglia di quest'anno è "Sulle ali della Poesia". Alla chiamata dell'Archivio dei Poeti per partecipare si sono presentati 32 autori con oltre settanta liriche, segno che ormai la Veglia è entrata nel novero delle manifestazioni vinciane, confermando con i numeri l'affetto e la partecipazione della gente. L'immagine che contraddistingue questa edizione è stata curata dall'artista empolese, Andrea Meini.

La Veglia dei poeti, giunta alla sua tredicesima edizione (da notare che non si è mai interrotta, neppure in tempo di Covid) si svolgerà quindi sabato 29 marzo alle 21.15 al Teatro di Vinci.

L'organizzazione dell'evento - che gode del patrocinio del Comune e rientra nel calendario dell'Anno del Volo di Vinci - è curata dal Club per l'Unesco di Vinci, con la partecipazione della Misericordia, della Pro Loco di Vinci, nonché dell'associazione Orizzonti di Lamporecchio.

Come ogni anno, nell'occasione, verrà distribuito il Quaderno di Sala con tutte le liriche presentate, che resterà conservato presso le biblioteche e archivi di Vinci a testimonianza della partecipazione e dei temi annualmente trattati.

