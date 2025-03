Festa dello Sport, per il debutto l'avviso per le realtà sportive del territorio

Il prossimo 8 giugno 2025 Empoli sarà palcoscenico delle realtà sportive del territorio: nascerà infatti la prima edizione della Festa dello Sport.

L'evento, voluto dall'amministrazione comunale e dall'assessora allo Sport Laura Mannucci, riguarderà l'intero nostro centro storico, comprese le aree di piazza Matteotti e del rinnovato parco Mariambini. L'evento vuole incoraggiare la pratica sportiva e far conoscere al pubblico le società empolesi attive nelle varie discipline, con particolare attenzione agli sport minori. Per le associazioni sportive partecipanti sarà l'occasione per proporre le loro iniziative nelle strade e nelle piazze, per una giornata di condivisione in vista delle iscrizioni alle stagioni sportive previste per settembre.

Per organizzare al meglio l'evento, è stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse rivolta alle società, associazioni ed enti sportivi che svolgono attività sportive a Empoli intenzionati a partecipare. Nella sezione 'Avvisi' del sito del Comune di Empoli è disponibile la modulistica da compilare. Le domande dovranno pervenire al Comune di Empoli entro le 12 del 15 aprile 2025. Ecco il link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-la-manifestazione-di-interesse-per-la-partecipazione-alla-Festa-dello-sport

"Sarà una giornata dove lo sport riempirà le vie empolesi mostrando quanto è ampio e vario il panorama sportivo del territorio - commenta l'assessora Laura Mannucci -. Dal calcio al basket, dal pattinaggio al tchoukball passando dalle arti marziali. Un tripudio di atleti, colori e divertimento, un'occasione in più per ricordare che fare sport a qualsiasi livello, aiuta a migliorare non solo la salute ma anche la "qualità della vita" in generale. Chiedo alle società sportive, che saranno le vere protagoniste della festa, di rispondere all'avviso per manifestare l'interesse a partecipare alla giornata, così da poter avviare insieme la programmazione per questo evento, primo nel suo genere nella nostra città".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa