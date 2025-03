Frane, smottamenti e cambiamento climatico: a Vinci una riunione dei sindaci del Montalbano

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha invitato gli altri nove sindaci e sindache dei Comuni che costituiscono il Patto del Montalbano (Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Quarrata e Serravalle Pistoiese) a un incontro dove mettere insieme idee e proposte, e presentare alla Regione Toscana un Piano di Adattamento al Cambiamento Climatico per il Montalbano.

L’incontro avverrà nel pomeriggio del prossimo venerdì 28 marzo nei locali del Comune di Vinci.

Il vertice nasce dall’esigenza di affrontare la situazione idrogeologica del Montalbano, alla luce dei tantissimi eventi franosi che hanno caratterizzato le ultime settimane, nonché della necessità di reperimento delle risorse che servono ai lavori di somma urgenza per ripristinare le zone colpite da frane e smottamenti.

“Abbiamo avuto l’ennesima prova della fragilità del nostro Montalbano – spiega Daniele Vanni –. Solo a Vinci abbiamo avuto 20 frane e per mettere in sicurezza il territorio dovremo intervenire con interventi in somma urgenza per oltre 1,6 milioni di euro. Il Montalbano è un territorio da sempre fragile, ma che vede oggi un aumento del rischio idrogeologico. La mancanza di regimazione delle acque meteoriche e l’abbandono dei terreni sono tra le cause che concorrono all’aumento di episodi franosi, soprattutto in un momento storico in cui il cambiamento climatico ci mette di fronte ad episodi mai visti prima. Per questo servono risposte che vadano oltre quelle messe in campo dai singoli Comuni fino a oggi. Penso sia opportuno riprendere tutti insieme il percorso del patto di valorizzazione del Montalbano e aggiornarlo al contesto odierno per invertire la tendenza all'abbandono e all'incuria dei terreni che spesso determina situazioni di grande criticità".

