Gaza Calling, al CSA Intifada una serata di raccolta fondi per la Palestina

Sabato 29 marzo, al CSA Intifada, il progetto Gaza Calling, insieme alla Palestra Popolare, organizza una serata di raccolta fondi all'insegna dello sport popolare, con la presentazione del docufilm “Dritti contro il cielo”, che racconta l'esperienza vissuta nel maggio 2023 dal Centro Storico Lebowski e dall’associazione Un Ponte Per, con il Palestinian Youth Club nel campo profughi di Shatila, a Beirut.

Era il maggio 2023 quando l'associazione Un Ponte Per ha invitato un gruppo di istruttrici e istruttori della scuola calcio Centro Storico Lebowski a tenere uno stage di formazione per il Palestine Youth Football Club nel campo profughi di Shatila.

Il campo di Shatila, sorto nel 1948, ospita oggi oltre 26.000 persone in condizioni precarie, con scarsa disponibilità di acqua ed elettricità. In questo contesto, il rifugiato palestinese Coach Majdi, con il supporto di Un Ponte Per, ha creato lo Shatila Sport Center, un luogo di riferimento per la formazione e lo sport. Il centro offre attività educative, allenamenti di calcio, pugilato e basket, oltre a essere uno spazio sicuro per socializzare, giocare e guardare film. In un ambiente difficile come Shatila, lo sport diventa uno strumento essenziale di aggregazione e speranza.

Dopo la proiezione si terrà un dibattito con il regista del docufilm, Niccolò Falsetti, rappresentanti del Centro Storico Lebowski, Bianca Farsetti dell’associazione Un Ponte Per e la partecipazione di Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

La serata proseguirà con concerti e DJ set. Nel pomeriggio, dalle 16:00, allenamento della Palestra Popolare con DJ set. Per tutta la serata, bar aperto e, dalle 18:00, street food.

In Palestina si continua a essere oppressi, a Gaza si continua a morire. Non c’è mai stato un reale stop ai bombardamenti. Israele colpisce la popolazione civile, e i bambini in particolare, con il pretesto di uccidere esponenti di Hamas. È chiaro a tutti il disegno di ridurre allo stremo un popolo, di annientarlo per cacciare i palestinesi dalle loro terre.

Possiamo scegliere di ignorare la realtà, fingere che tutto sia normale e voltare lo sguardo altrove. Oppure possiamo denunciare l’ingiustizia, contrastare la narrazione imposta dai centri di potere e dare voce a chi viene sistematicamente silenziato. Possiamo trasformare l’indignazione in azione concreta, raccogliendo risorse per sostenere la popolazione palestinese, costretta a vivere in condizioni disumane, e rafforzare progetti di solidarietà sul territorio: noi scegliamo di sostenere la giusta causa del popolo palestinese, noi abbiamo scelto di restare umani e di stare dalla parte degli oppressi.