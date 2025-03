Gioco d’azzardo, il SerD Mugello 'bacchetta' l'informazione: "Ogni vincita esaltata, aumenta rischio"

Secondo gli ultimi dati disponibili della piattaforma Agorà Telematica per il monitoraggio del gioco d’azzardo in Toscana (fonte: https://toscana.agoragiocodazzardo.it/dati-economici), nel 2023 nel Mugello sono stati giocati oltre 94 milioni di euro complessivi (94.669.042,73) pari a 1428,69 pro capite.

Il trend dei soldi giocati è sorprendente, soprattutto se confrontato al biennio precedente: infatti nel 2021 il giocato si attesta sui 65 milioni di euro mentre nel 2022 si registra un forte balzo avanti superando gli 84 milioni di euro. Una tendenza, quindi, che vede una crescita esponenziale di questo fenomeno che, oltre a devastare la vita di chi ne è vittima, rappresenta una piaga per l’intero tessuto sociale.

“Numeri impressionanti – dichiara Gabriele Bardazzi, Direttore del Serd Mugello. - che devono far riflettere, soprattutto quando si tende ad esaltare le vincite di pochi a fronte di molti che invece non solo perdono molti soldi ma entrano nella spirale della dipendenza patologica con ripercussioni drammatiche sulla vita delle persone. Fare informazione vuol dire anche pensare a cosa arriva del messaggio che invio. Se non ci soffermiamo a riflettere su quello che producono i giochi d’azzardo (debiti con relativo rischio di usura, stati depressivi con rischio di suicidio etc.), non informiamo adeguatamente ma rischiamo di orientare la popolazione su comportamenti a rischio. E questo della prevenzione è anche il nostro compito come istituzioni sanitarie”.

La riflessione da parte del Servizio Dipendenze del Mugello si è aperta a seguito di alcune notizie di vincite degli ultimi giorni. Da qui la domanda: ma a fronte di uno che vince quanti soldi vengono spesi nel gioco, sia fisico che telematico ogni anno?

Andando ad analizzare un po’ più a fondo i dati del 2023 del Mugello, il comune mugellano con il totale giocato pro capite più alto risulta essere Barberino di Mugello con 1.940,43 a testa, per un totale giocato di oltre 21 milioni di euro, seguito da Borgo S. Lorenzo che con oltre 29 milioni di euro “investiti” nel gioco d’azzardo fa registrare la media di 1.597,12 per cittadino.

Nei comuni di Barberino di Mugello, Dicomano, Firenzuola, Londa, San Godenzo, Scarperia e San Piero il gioco telematico supera quello fisico mentre su Borgo San Lorenzo, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Vicchio la rotta si inverte, con il gioco fisico che supera quello telematico.

Fonte: Ausl Toscana Centro

