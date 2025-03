'Giornate delle Case Museo' dei personaggi illustri italiani: apertura gratuita della Casa Pontormo

Si aprono le porte delle Case Museo per scoprire personaggi illustri italiani delle “Giornate Internazionali delle Case della Memoria” promosse dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Per un fine settimana le Case Museo di tutto il mondo faranno rete, aprendo le dimore dei grandi personaggi del passato per consentire al pubblico di scoprire la bellezza.

A Empoli, sarà la Casa Museo Pontormo (via Pontorme) a celebrare l’edizione 2025 con due giorni di apertura gratuita, il 5 e 6 aprile 2025, dalle 15 alle 18. Per l'occasione sono in programma anche due attività speciali: sabato 5 aprile 2025, alle 16.30 “Silenzio e Solitudine. Il Pontormo alla Certosa”, una conferenza con Antonio Natali, storico dell’arte e direttore della Galleria degli Uffizi dal 2006 al 2015, profondo conoscitore della scultura e della pittura del Quattrocento e del Cinquecento toscani, che tratterà dell'esperienza biografica e artistica del Pontormo alla Certosa di Firenze.

Domenica 6 aprile, alle 16.30, “Il disegno secondo Pontormo”, laboratorio per famiglie con bambini da 6 a 11 anni. Jacopo Carucci riteneva il disegno un nobile fondamento delle arti. Attraverso l'osservazione di alcune sue opere, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare la pratica del disegno, sperimentando con diverse tipologie di carte e strumenti grafici. Partecipanti: massimo 15 famiglie. Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it, 0571 757067.

CASA MUSEO PONTORMO - La casa natale di Jacopo Carucci, in arte Il Pontormo, si affaccia sull’attuale via Pontorme e fu identificata nel 1956 da Ugo Procacci, grazie ad attendibili fonti documentarie. Sulla facciata del fabbricato di tre piani risalente all’epoca medievale, troviamo oggi una lapide commemorativa composta da Emilio Cecchi nel quarto centenario della morte del pittore.

L’acquisto della casa natale del Pontormo da parte del Comune di Empoli è avvenuto alla fine dell’anno 1995, a conclusione delle celebrazioni per il quinto centenario della nascita dell’artista che videro coinvolte numerose istituzioni toscane. Nel maggio 2006, al termine di un accurato restauro, la Casa fu aperta al pubblico.

GIORNATE INTERNAZIONALI DELLE CASE DELLA MEMORIA - L'iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria il patrocinio e la collaborazione dei Comitati Internazionali Icom International, Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom Italia, la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri e con il patrocinio di Anci Toscana. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Cultura a TgR Rai.

Informazione sulle Case della Memoria al link: https://www.casedellamemoria.it/it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa