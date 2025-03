Hockey Empoli, i Donkeys chiudono in bellezza contro Camaiore

Lo scorso giovedì, a Empoli, con un netto 6 a 1 contro i Kraken Camaiore Junior, i Donkeys dell'Hockey Empoli hanno concluso in bellezza il loro campionato di Serie C. Una partita come sempre divertente, anche se spigolosa e con qualche scaramuccia, ha appassionato il pubblico locale.

Primo tempo molto equilibrato, con i Kraken che si difendevano a box, e i Donkeys che con azioni martellanti cercavano di scardinare la scatola. Il punteggio si è sbloccato con un Power Play a favore degli Empolesi, sfruttato dopo pochi secondi con Capitan Cecchi su assist di Carboncini (min 6.51, 1 a 0).

Camaiore non ci sta, ma trova un ottimo Benozzi davanti alla gabbia, che non lascia passare una mosca.

Meno di un minuto, e arriva il raddoppio, con una bella azione veloce, Errico vince il suo ennesimo ingaggio, poi bellissimo assist di Carboncini che lo stesso Errico non spreca (min. 07.25, 2 a 0).

Nel secondo tempo i Kraken cambiano tattica, e decidono di giocare a uomo, rischiando qualcosa in più, e la partita guadagna in ritmo, anche se i Versiliesi pagano dazio dopo poco meno di due minuti, grazie ad un contropiede grazie al quale Errico può contraccambiare con Carboncini, offrendogli l’assist per segnare il 3 a 0.

Come spesso capita, sulle ali dell’entusiasmo, i Biancocelesti eccedono in confidenza, trovandosi scoperti quando l’unica giocatrice donna in pista, Castello Constanza, beffa gli empolesi offrendo un bell’assist a Alessio Landini, che ringrazia, e tutto libero beffa l’incolpevole Bagni, che all’inizio del secondo tempo aveva sostituito Benozzi (3-1).

La partita si fa più spigolosa, e l’arbitro Rizzi si trova costretto a comminare un buon numero di penalità, per cui il gabbiotto “dei cattivi”, spesso è un po' sovraffollato, ma niente di eclatante.

Chi in mezzo alle scaramucce trova il bandolo della matassa, sono gli esperti Carboncini, Errico, Cecchi, e Michi, che continuano imperterriti con il loro gioco organizzato, e aumentano il divario del punteggio: Min. 30.38, Errico (doppietta per lui), su assist di Carboncini (4-1), min 30.53 Carboncini, su assist di Errico (5-1), e infine, in situazione di Power Play ancora Carboncini (tripletta per lui), su assist di Cecchi (6-1 Finale).

Un Campionato anomalo, quello di Hockey Inline Serie C, disputato dai Flying Donkeys. A causa della scarsità di iscritti nel Campionato di Serie B, la Federazione ha deciso di unire le squadre delle due categorie, organizzando un campionato che nella prima fase sarebbe stata di Serie C, per poi sdoppiarsi nei playoff, con una fase denominata “serie C”, e una “serie B”, che al suo termine addirittura condurrà la vincente direttamente in Serie A.

A causa della scarsità di fondi, la Società Hockey Empoli, ormai da diversi anni disputa un campionato di Serie C, con il solo scopo di far giocare i suoi Senior Amatori, e far fare esperienza ai ragazzi dai 15 anni in su, che così possono abbinare un Campionato Senior a quello di categoria.

Fatto sta, che dati alla mano, la squadra allenata da Stefano Carboncini, a suon di vittorie, rischiava seriamente di trovarsi con il diritto di iscriversi nella seconda fase denominata “Serie B”, con una serie di problemi insormontabili. Accanto ai problemi economici, sono sorti quelli (che in realtà sono motivo di orgoglio), della qualificazione dei giovani alle fasi finali degli Under 18, denominata “Elite” perché a carattere Nazionale.

I giocatori dell'Hockey Empoli elite

Ebbene, i giovani Flying Donkeys hanno raggiunto una pregevolissima terza posizione nella Regular Season, qualificandosi per la seconda fase, e direttamente alla Final Six, che verrà disputata a Maggio, insieme a nientepopodimeno che Milano, Legnaro, e Asiago (tutte squadre che militano anche in serie A).

La seconda fase tra le prime 4 serve per determinare gli abbinamenti, mentre tutte le altre squadre disputeranno un playoff, che determinerà le altre 2 qualificate alla Final Six.

A questo punto, onde evitare doppi impegni per gli under 18, la Società ha deciso di non disputare la seconda fase della Serie C, che difficilmente avrebbe potuto vedere i numeri minimi nei vari incontri da disputare.

Questo, ripromettendosi, a fine stagione, di realizzare un progetto importante (che potrebbe essere un campionato senior con maggiori pretese), con la fattiva collaborazione di tutti, Senior in primis.

Ma tutto è ancora in fase embrionale, prima si dovrà portare fino in fondo il bellissimo Campionato Elite, e quello Under 14, che vede i giovanissimi Empolesi ancora in lizza per risultati importanti.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate