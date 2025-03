In arrivo nuove commesse per GXO e G-Logistic di Montelupo

Le aziende che si occupano di logistica per moda e grandi griffe a Montelupo Fiorentino, GXO (committente) e G-Logistic (in appalto), oggi in Regione hanno annunciato nuove commesse anche da brand che portano alcune delle attività in Toscana per la prima volta, fornendo anche un crono programma dell’avvio per le nuove attività. È quanto emerso al tavolo convocato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, che con le organizzazioni sindacali, a seguito dell’incontro che un mese fa aveva registrato l’impegno a non scongiurare la chiusura del sito su Montelupo stabilizzando al tempo stesso anche il sito di Sesto Fiorentino.

"Il lavoro a più mani che si sta conducendo a livello regionale con istituzioni, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comincia a produrre alcuni risultati positivi – spiega Fabiani - in questo grave momento per il comparto moda, le interlocuzioni con le griffe mirano, fra le altre cose, anche a riportare attività e lavorazioni in Toscana. Questo processo ha incrociato la vicenda di GXO e G-Logistic: il sito di Montelupo avrebbe dovuto essere chiuso con relativi licenziamenti ma rimarrà in vita grazie all’attività di nuove commesse legate sia al brand che storicamente ha utilizzato il sito ma anche a un nuovo brand. Per questa ragione è stato identificato un ammortizzatore sociale, il contratto di solidarietà, che accompagni questa fase che resta comunque una fase di transizione, proprio perché ci sono tutti i presupposti per traguardare l’azienda verso la prosecuzione futura, pur nella consapevolezza delle difficoltà del momento".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

