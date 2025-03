Irplast, la Cgil: "Soddisfazione e interesse per l’importante operazione societaria"

L'ingresso della realtà Irplast all'interno di un player mondiale di settore come Toppan è un elemento di rilievo.

Un solido sistema di relazioni sindacali e una leva di investimenti qualitativamente e quantitativamente importanti, sono senza dubbio la cifra di una traiettoria che ha visto, nella competitività e nella sostenibilità, la chiave per lo sviluppo e della tenuta occupazionale su questo territorio.

In questa nuova fase Filctem e RSU saranno al lavoro come sempre al fine di garantire e migliorare sempre di più le condizioni dei lavoratori, e di governare, attraverso le relazioni industriali, le sfide che le trasformazioni globali ci stanno presentando.

Anche Filctem CGIL Toscana e Cgil Toscana garantiscono il loro sostegno alla struttura provinciale e alla RSU per la promozione con la nuova proprietà, di una vera e propria politica industriale integrata, che favorisca un nuovo modello di sviluppo basato su innovazione di processo e di prodotto, che punti su maggiore efficienza energetica, tutela ambientale, ricerca, formazione e integrazione di filiere: elementi indispensabili per affermarsi nella competizione internazionale, ai quali si aggiungono la valorizzazione e la difesa del lavoro (di qualità e in sicurezza), l'occupazione, la professionalità, la creazione di nuove possibilità di sviluppo e di crescita, dove diritti e salari siano visti come investimenti e non come aumenti di costi.

Per sostenere questa sfida i numeri di oggi, dopo anni bui ormai passati, ci sono tutti.

Filctem Firenze

RSU Irplast

Filctem Cgil Toscana

Cgil Toscana

Notizie correlate