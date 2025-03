Iscrizioni aperte al nido comunale 'Maria Grazia/L’Aquilone' a Montespertoli

A partire dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2025 saranno aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale “Maria Grazia/L’Aquilone” per l’anno educativo 2025/2026. L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online attraverso la piattaforma SiMeal: https://montespertoli.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Il nido offrirà 65 posti totali, riservati a bambini dai 3 ai 36 mesi, distribuiti come segue:

• 36 posti con tempo corto (7:30 – 14:00, con mensa)

• 15 posti con tempo lungo (7:30 – 16:30, con mensa e sonno)

• 14 posti con tempo lungo prolungato (7.30 – 17.30, con mensa, sonno e merenda)

Di cui 8 sono riservati ai bambini sotto i 12 mesi.

Le famiglie potranno visitare la struttura in via Aldo Moro 11-13 in occasione degli open day organizzati, su prenotazione, nei seguenti giorni:

• Giovedì 3 aprile 2025, ore 17:45 – 19:00

• Sabato 12 aprile 2025, ore 10:00 – 12:00

• Mercoledì 23 aprile 2025, ore 17:45 – 19:00

Per prenotare una visita: aquilone@arcacoop.it

Il Comune di Montespertoli continua a investire con determinazione nei servizi per l’infanzia. Il cantiere per la realizzazione del nuovo Polo dell’infanzia 0-6 nella Valle del Turbone è pienamente operativo. La struttura ospiterà sia il nido comunale che la scuola dell’infanzia, in un’unica sede progettata per garantire continuità educativa e spazi moderni, funzionali e sostenibili.

L’intervento per la realizzazione del nuovo Polo per l’Infanzia 0-6 nella Valle del Turbone rappresenta uno degli investimenti più significativi per il futuro educativo e urbano di Montespertoli. Il progetto prevede un impegno economico complessivo di circa 7 milioni di euro: 5 milioni finanziati attraverso fondi PNRR destinati alla costruzione dell’edificio scolastico e altri 2 milioni stanziati direttamente dal Comune, tramite mutuo, per interventi sulla viabilità e le infrastrutture ad essa connesse.

Accanto al cantiere principale del Polo 0-6, che accoglierà al suo interno il nido comunale e la scuola dell’infanzia e che punta al completamento entro l’anno educativo 2026-2027, l’Amministrazione sta portando avanti anche le procedure per l’affidamento delle opere complementari. Si tratta di interventi strategici, come l’adeguamento della rete viaria, la realizzazione dei nuovi parcheggi e la costruzione di una rotonda tra via Schiavone e via Montelupo. Tutti elementi che miglioreranno in modo sostanziale la sicurezza e l’accessibilità dell’intera area, che ospiterà sia il nuovo polo scolastico sia il futuro Polo della Salute, già in fase di completamento.

“In questi anni abbiamo fatto passi importanti per rafforzare l’offerta educativa a Montespertoli, ampliando i servizi e rispondendo ai bisogni reali delle famiglie. La realizzazione del polo dell’infanzia 0/6 e del polo dell’infanzia 0/11 vanno proprio in questa direzione. Quando le due strutture saranno completate, potremo finalmente azzerare le liste d’attesa e garantire un’educazione di qualità, accessibile a tutte e tutti.” Dichiara l’Assessora all’istruzione Daniela Di Lorenzo.

I nuovi Poli permetteranno di accogliere tutte le richieste delle famiglie e azzerare le liste d’attesa, un obiettivo concreto che si tradurrà in maggiore accessibilità, equità e qualità del servizio. Si tratta di un passo decisivo nella costruzione di un sistema educativo integrato da zero a sei anni, che risponda in maniera efficace alle necessità delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie.

Per la compilazione delle domande le famiglie potranno contare sul supporto dello Sportello Informativo del CIAF (via Sonnino 13 – Montespertoli – tel. 0571.600258 – mail: ciaf@comune.montespertoli.fi.it) nei seguenti orari:

• martedì: 9.00 – 13.00

• mercoledì e giovedì: 15.00 – 19.00

Per l’iscrizione è necessario presentarsi con SPID, CNS, TS-CNS o CIE, oltre al codice fiscale del genitore e del bambino.

Si ricorda infine che, come previsto dalla normativa vigente, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e che le rette saranno calcolate sulla base dell’attestazione ISEE valida, da presentare entro il 30 giugno 2025. Per chi aderirà alla misura “Nidi gratis” della Regione Toscana, farà fede la scadenza riportata nel bando regionale previsto per aprile 2025.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Montespertoli:

• tel. 0571/600244-246 (dal lunedì al venerdì 9.30 – 13.00; martedì e giovedì anche 15.30 – 17.00)

• email: scuola@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa